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apple, haritalarını geliştirmek için drone kullanmaya başladı

APPLE, HARİTALARINI GELİŞTİRMEK İÇİN DRONE KULLANMAYA BAŞLADI

Drone teknolojisi her geçen yün hayatımızın yeni bir noktasında ortaya çıkıyor. Apple'ın da bu teknolojiye kayıtsız kalamadığını gösteren yeni bir gelişme ortaya çıktı.

Tarih : 03 Aralık 2016, 09:48
Puan Ver : Apple, Haritalarını Geliştirmek İçin Drone Kullanmaya Başladı(8/10)5


Drone teknolojisi her geçen yün hayatımızın yeni bir noktasında ortaya çıkıyor. Apple'ın da bu teknolojiye kayıtsız kalamadığını gösteren yeni bir gelişme ortaya çıktı.



 



Apple'dan sızan bilgilere göre, şirketin güncel haritalar oluşturmak için drone'ları kullanıyor. Elektronik devi, drone'lardan oluşan bir filo ile haritaların sık değiştiği bölgelerde, tüm bölgeyi havadan sürekli tarayarak, tüm değişimleri hızlıca uygulamalara yüklüyor.



Bu servis için ayrıca robot ve yapay zeka uzmanları da çalıştıran Apple'ın, rakiplerinin benzer bir teknoloji geliştirmesini önlemek için de projeyi çok gizli yürüttüğü ortaya çıktı. Elbette, rakiplerinin yani Google veya Microsfot'un da, gizli şekilde benzer bir drone operasyonu yürütüyor olduğunu da tahmin etmek mümkün.



Apple'ın bu servis için, Amazon Prime Air servisindeki bir mühendisi işe almış ve projenin başına geçirmiş olduğu bilgisi de medyaya sızdı. Ancak Apple'ın drone'larını, operatörlerin uçurduğuna dair bilgiler de sızıyor zira, ABD'de FAA'nın şehirler üzerinde drone uçurulmasına yönelik getirdiği kurallarda, tüm drone'ların gün ışığında ve operatör kontrolünde uçması gerektiği kuralı bulunuyor.



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