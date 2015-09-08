Mobil cihazların en büyük sorunu olan pil, akıllı telefon, tablet bilgisayar ve dizüstü bilgisayarların en büyük sorunu. Ancak Apple bu konu üzerinde ciddi çalışmalar yapıyor gibi duruyor. Apple'ın pil konusuna çözümünün detayları haberimizde.



Mobil cihazların en büyük sorunu olan pil, akıllı telefon, tablet bilgisayar ve dizüstü bilgisayarların en büyük sorunu. Ancak Apple bu konu üzerinde ciddi çalışmalar yapıyor gibi duruyor. Apple'ın pil konusuna çözümünün detayları haberimizde.



Li-on piller, mobil cihazların bilinen en yaygın güç kaynağı. 5 yıl ömürleri olsa da yeterince verimli olmamaları son derece can sıkıcı. Taşınabilir bilgisayarlar konusunda durum o kadar vahim olmasa da akıllı telefonlar konusunda sektör adeta kan ağlıyor diyebiliriz. Mecburen her gün ve bazen gün içerisinde ikinci, üçüncü kez şarja takmak zorunda kaldığımız mobil cihazlar için Apple yeni bir patent aldı.



Patent dosyasından bu yeni teknolojinin tüm detayları belli olmasa da öne çıkan bazı konuları sizlere aktaracağız. İlk olarak bu teknolojinin kartuşlu bir yapıda olacağından bahsedelim. Yani söz konusu yeni pil teknolojisini prize takıp şarj etmek mümkün olmayacak. Onun yerine hazır kartuşların satın alınması gerekiyor. Ancak kartuşu bir kere aldığınızda haftalarda kullanabiliyorsunuz. Sıvı nitrojen kullanan bu yeni teknoloji kısa zamanda hayatımıza girebilecek gibi durmuyor.



Sıvı nitrojenle haftalarda dayanan pil fikri beraberinde maliyet ve tedarik sorunlarını da gündeme getiriyor. İlk olarak kartuşların maliyetinin ne olacağı en önemli soru işareti. Bir diğer soru işareti ise bu kartuşların hangi noktalardan temin edilebileceği.



Söz konusu bu yeni teknolojinin şimdilik akıllı telefonlarda kullanılması mümkün görünmüyor. Çünkü telefonların inceliğinin en önemli sebebi yekpare gövdeye sahip olmaları. Takıp çıkarılabilen yeni bir güç kaynağı telefonların tasarımında radikal değişiklikler gerektirecektir. Evet Apple yeni bir patent aldı ve bu teknolojinin en büyük iddiası haftalarca şarja bağlı kalmamak. Ancak kısa süreçte hayatımıza girecek gibi durmuyor.



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