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apple hackleyene ödül verecek

APPLE HACKLEYENE ÖDÜL VERECEK

Apple sistemlerinde açık bulan kişilere 200 bin dolara kadar ödül verecek.

Tarih : 06 Ağustos 2016, 14:35
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ABD merkezli teknoloji devi Apple, şirketin sistemlerini hack'leyebilen kişilere 200 bin dolara kadar ödül verecek.





AÇIKLAR TESPİT EDİLECEK



Bu yöntemle sistemdeki açıkları hack saldırılarından önce bulmayı hedefleyen Apple, söz konusu ödül programını Siber güvenlik konferansı Black Hat'te duyurdu.



Konferansta konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Apple güvenlik şefi Ivan Krstic ödül programının Apple ürünlerine girmeye çalışan gizli şirketler ve paralı hacker'lara karşı bir önlem niteliğinde olduğunun altını çizdi.






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