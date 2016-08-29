Güney Amerika'nın en büyük pazarında, Apple ciddi bir düşüş yaşayarak, zirvedeki yerini terk etti.



Güney Amerika'nın en büyük pazarında, Apple ciddi bir düşüş yaşayarak, zirvedeki yerini terk etti.



Apple, 200 milyonu aşkın nüfusuyla Güney Amerika'nın en büyük pazarı Brezilya'da, büyük sorunlar yaşıyor. 2016 yılının başından itibaren, Büyük Elma'nın Brezilya pazarındaki satışları yüzde 40'dan fazla geriledi. Amerikalı firma, 2016 yılı içerisinde sadece 498.000 adetlik satış rakamına ulaşabildi. Büyük Elma'nın yüzde 40'lık düşüşü, LG'nin yıl içerisindeki yüzde 58,4'lük satış oranı kaybından sonraki en büyük ikinci gerileme oldu.



Teknoloji araştırmacı Gartner'a göre, bu düşüşün temeli, Brezilya'daki müşteri kitlesinin, Apple'ın özgün cihazlar üretmediğini düşüncesine dayanıyor. Pek çok Brezilyalı, şirketin akıllı cihazlarının, öncü modellerinden pek de farklı olmadığını düşünüyor.



Büyük Elma'nın aradan çekilmesiyle Samsung zirvede yalnız kaldı. Üstelik bunu, yüzde 15 pazar payı kaybederek başardı(!) Yani Samsung, rakiplerinin dibi görmesiyle satış lideri olabildi.



Gerçi Samsung'un bu düşüşü anlaşılabilir. Zira akıllı telefon piyasası; IDC'nin raporlarına göre Brezilya'da, 2016 yıl içerisinde yüzde 17 hacminde daraldı. Yılın ikinci yarısında tüm markalar kozlarını oynayacak. Yani daralan hacmin eski seviyesine dönmesi beklenebilir.



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