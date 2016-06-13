

Kurduğu güneş çiftliklerinden istediğinden fazlasını elde eden Apple, şirket kurarak güneş enerjisi satacak.



Dünya'nın önde gelen teknoloji şirketlerinden biri olan Apple yenilenebilir enerji kullanarak çevre dostu kullanıcıların beğenisi kazanmak istiyor. ABD merkezli teknoloji devi bu doğrultuda güneş enerjisine önemli yatırımlar yaptı. Bu yatırım sonucunda elde ettiği enerji kendi ihtiyacını bile aştı. Bu ihtiyaç fazlasını değerlendirmek isteyen Apple, bir şirket kurarak güneş enerjisi satmaya başlayacak.



Apple, Nevada ve Kaliforniya'daki güneş çiftliklerinden elde ettiği güneş enerjisinin ihtiyaç fazlası kısmını satmak için, Apple Energy LLC adını taşıyan yeni bir alt şirket planladı. Satısın doğrudan son kullanıcılara olup olmayacağı konusunda herhangi bir bilgi mevcut değil.



Şu ana kadar elde ettiği enerjinin yüzde 93 civarını yenilenebilir enerjiden elde eden Apple, bu alana yatırım yapmayı sürdürecek. Bu sayede elde edilen enerji fazla olsa bile Apple Energy LLC sayesinde satılacak.



Bunun yanısıra Apple'ın bu hamleyle gelecekte enerji sektörüne girebileceği söyleniyor. Bunun gerçekleşmesi durumunda Apple deneyimli çalışan kadrosundan oldukça iyi bir şekilde yararlanabilecek.



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