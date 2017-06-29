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apple giyilebilir teknoloji pazarının hakimi

APPLE GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİ PAZARININ HAKİMİ

2017 ilk çeyreğinde yapılan pazar araştırmasına göre Apple, giyilebilir teknoloji pazarında mutlak hakimiyetini ilan etti. Pazar hacminde de ciddi bir artış söz konusu.

Tarih : 29 Haziran 2017, 09:42
Puan Ver : Apple Giyilebilir Teknoloji Pazarının Hakimi(7/10)4


2017 ilk çeyreğinde yapılan pazar araştırmasına göre Apple, giyilebilir teknoloji pazarında mutlak hakimiyetini ilan etti. Pazar hacminde de ciddi bir artış söz konusu.



Yavaş yavaş yaşantımızın bir parçası haline gelen, standartlaşma yolunda ilerleyen giyilebilir teknoloji pazarında roller yavaş yavaş belirleniyor. Hızla genişleyen pazar hacmi ile doğru orantılı olarak markaların pazar payları da ani şekilde değişim gösteriyor. Son yapılan araştırmaya göre Apple, yaptığı sıçrama ve elde ettiği oranla dikkatleri üzerine topladı. Geçtiğimiz yılın son çeyreği %13,6'lık pasta payıyla 3. sırada yer alan firma, 2017 ilk çeyrekte %53'lük bir satış oranı yakalayarak rakiplerine karşı ciddi bir üstünlük elde etti.



Android destekli ürünlerde henüz Samsung dışında dişli bir firmanın bulunmaması, genellikle Mi Band gibi daha az karmaşık ürünlerin tercih edilmesi bu sene Apple'ın işine yaramış gibi gözüküyor. 2. nesliyle eksikliklerini ciddi şekilde örten Apple Watch, iOS platformu kullanıcılarının yeni gözdesi konumunda. Eklenen renk seçenekleri, ilk neslin ardından artan tecrübeyle beraber kullanıcılar Apple Watch'u sevmiş gibi gözüküyor.



Gear serisi ile beğenilmesine karşın bir türlü istediği başarıyı elde edemeyen Samsung da yükselen trendler arasında. %12,8'lik pay elde eden şirket, aynı zamanda üçüncü sırayı dolduran Fitbit'in de kılpayı bir basamak üstüne çıkmış durumda. Son nesil Gear S3 ile beğenileri toplayan şirket, önümüzdeki dönemde başarılı ürünlerinin kaymağını pasta payı olarak yemek istiyor.



Listenin 4. sırasını ise uygun fiyatlı ürünleriyle öne çıkan Xiaomi kapatmış durumda.



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Etiketler: Apple  Giyilebilir  Teknoloji  Pazarının  Hakimi    haber

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