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apple fransa'da ar-ge merkezi açıyor

APPLE FRANSA'DA AR-GE MERKEZİ AÇIYOR

Son dönemde teknoloji alanındaki yatırımlarını arttıran Amerikalı teknoloji devi Apple, son olarak Fransa sınırları içinde bir Ar-Ge merkezi açmaya karar verdi.

Tarih : 23 Temmuz 2016, 12:17
Puan Ver : Apple Fransa'da Ar-Ge Merkezi Açıyor(10/10)8


Son dönemde teknoloji alanındaki yatırımlarını arttıran Amerikalı teknoloji devi Apple, son olarak Fransa sınırları içinde bir Ar-Ge merkezi açmaya karar verdi.



 



Piyasaya sunduğu bir çok cihazla kullanıcıların beğenisini kazanan Apple, ürünlerinde her zaman yenilik yapmak adına yatırımları gün geçtikçe daha da arttırıyor. En son yapımında hayranlık uyandırılan kampüsün yanında Fransa sınırları içinde yapılması kararlaştırılan Ar-Ge merkezinde sona gelindi.



Fransa merkezli yayın yapan gazetelere göre ülkenin güneydoğusundaki Grenoble şehrinde Ar-Ge binası için gerekli girişimleri yapan Apple, burada görüntü teknolojileri üzerine çalışma yapacak. 800 metrekareye yakın bir alanda 30 mühendisin faaliyet göstereceği ise gelen bilgiler arasında. Bu gelişmelerle ilgili birçok bilgi gelmeye devam ederken Apple tarafından henüz bir resmi bilgi gelmiş değil.



Bunlar dışında gelen iddialara göre Apple, ilerleyen dönemde Japonya sınırları içinde bir  Ar-Ge merkezi kurmayı planlıyor. Sonuç olarak tüm bu girişimlerin Apple tarafına daha yenilikçi teknolojiler katacağı kaçınılmaz gözüküyor.



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Etiketler: Apple  Fransa  Da  Ar-Ge  Merkezi  Açıyor    haber

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