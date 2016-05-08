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apple fiyatı yarı yarıya düşürdü

APPLE FİYATI YARI YARIYA DÜŞÜRDÜ

Apple, müzik platformunda müşteri portföyünü genişletmek için Apple Music üyelik fiyatını yarıya indirdi.

Tarih : 08 Mayıs 2016, 12:10
Puan Ver : Apple Fiyatı Yarı Yarıya Düşürdü(6/10)4


Apple, günümüze ayak uydurmak için çevrimiçi müzik servisi Apple Music ile karşımıza çıkmıştı. 3 ay önce ülkemizde kullanıma sunulan Apple Music için başlayan 3 aylık deneme süreci geçtiğimiz günlerde sona ermişti.



Aylık 9,99 TL ücret ödeyerek sahip olunan Apple Music hizmeti için ilginç bir kampanya başlatıldı.



AYDA 5 TL'YE MÜZİK HİZMETİ



Öğrenciler için yaptığı indirimler ile adından sıkça söz ettiren Apple, ana vatanıAmerika'da Apple Music fiyatını indirdi. Amerika'da aylık 9.99 dolar olan Apple Music'i öğrenciler 4.99 dolar ödeyerek kullanabiliyor. Apple Music'te yarı yarıya indirim uygulayan Apple'ın, öğrencileri direkt olarak portföyüne ekleyeceğini söyleyebiliriz. Eğer bu sistem ülkemizde de uygulanırsa Türköğrenciler ayda sadece 5 TL ödeyerek Apple Music kullanabilecek. Shiftdelete'in haberine göre ayda 5 TL'ye müzik hizmeti sunan Apple Music, rakibi Spotify'a karşı ağır bir darbe indirmiş oldu.








Etiketler: Apple  Fiyatı  Yarı  Yarıya  Düşürdü    haber

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