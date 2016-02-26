

Apple, ABD hükümetinin artan baskısına rağmen, ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) San Bernardino'daki terör saldırısını düzenleyenlerden Seyid Rıdvan Faruk'a ait iPhone'un şifresini kırmaya yardım talebine direnmeye devam ediyor.







Şirket yetkilileri, FBI'ın soruşturmasına teknik yardım sağlanmasına yönelik hüküm veren federal mahkemeye başvurarak, söz konusu kararın iptalini istedi.







Apple'ın mahkeme dilekçesinde, şirketin adı geçen teröristin iPhone'unun şifresini kırmaya yardım etmeye zorlanmaması gerektiği belirtilirken, bu talebin ABD anayasasına aykırı olduğu savunuldu.







Dilekçede, 'Bu dava sadece bir iPhone'dan ibaret değil. ABD Adalet Bakanlığı ve FBI'ın Kongre ve Amerikalıların engellediği bir gücü, Apple gibi şirketleri dünya genelindeki yüz milyonlarca insanın temel güvenlik ve gizlilik haklarını ihlal etmeye zorlama yeteneğini, mahkeme yoluyla elde etmeyi denemesi' ifadelerine yer verildi.







Amerikalı bir şirketin hükümetin işini yapmaya yasal olarak zorlanmasını 'eşi benzeri görülmemiş' bir karar olarak nitelendiren Apple yetkilileri, dilekçede bu durumun gelecekte sürekli tekrarlanacağından endişe duyduklarını kaydetti.







Apple'ın dilekçesi, mahkemenin şirkete 26 Mart'a kadar tanıdığı savunma süresinden bir gün önce teslim edildi. Şimdi, ABD hükümetinin Apple'ın dilekçesine 10 Mart'a kadar yanıt vermesi gerekiyor.







Apple, FBI ve Adalet Bakanlığının avukatları 22 Mart'ta duruşmada karşı karşıya gelecekler.







Bu arada, ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesince yapılan açıklamada, FBI ve Apple'dan yetkililerin, 1 Mart'ta ABD Temsilciler Meclisi'nde şifre konusunda düzenlenecek oturuma katılacakları bildirildi.







"Şifre savaşının" geçmişi







ABD'nin California eyaletindeki San Bernardino kentinde engellilere hizmet veren bir merkeze geçen yılın aralık ayında düzenlenen saldırıda 14 kişi hayatını kaybetmiş ve 28 kişi yaralanmıştı. Eylemi terör saldırısı olarak nitelendiren FBI, saldırganlardan Seyid Rıdvan Faruk'un kullandığı iPhone'un şifresinin kırılması için Apple'dan teknik yardım talep etmişti.FBI, Apple'ın talebini geri çevirmesi üzerine Los Angeles şehrindeki federal mahkemeye başvurmuş ve mahkemenin yargıcı Sheri Pym, Apple'ın FBI'nın soruşturmasına teknik yardım sağlaması gerektiğine hükmetmişti. Apple'ın Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Tim Cook ise mahkeme kararının ardından yaptığı açıklamada, şirketin, FBI'ın taleplerini yerine getirmesinin dünyadaki bütün iPhone'ların güvenliğini tehlikeye atacağını dile getirerek, mahkeme kararına uymayacaklarını duyurmuştu.ABD Adalet Bakanlığı ise bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, Apple'ın söz konusu iPhone'un şifresinin kırılması için gerekli yazılımı yazmaya yasal olarak zorlanması için davayı gören mahkemeye başvurmuştu.