

Son günlerde sık sık gündeme gelen Error 53 sorunu Apple'ın başını ağrıtacak gibi görünüyor. iOS 9 yükleyen birçok iPhone kullanıcısı bu hatayı almış ve telefonlarının tamamen kullanılamaz hale geldiğinden şikayet etmişlerdi. Kısa süre sonra bu soruna Apple'a ait olmayan parçaların kullanılmasının sebep olduğu anlaşılmıştı. Yani eğer tamir sırasında telefonun parçası Apple dışında bir yerden değiştirildiyse, telefonun iOS 9'a geçtikten sonra kullanılamaz hale geliyordu.



İlk başta bunun bir hata olduğu ve Apple tarafından giderileceği düşünülmüştü ama Apple bunun bir hata olmadığını ve kasti yapıldığını açıkladı. Amerikalı teknoloji devi böylece iPhone'un resmi olmayan servisler tarafından kurcalanmasının önüne geçmek istiyordu. Ancak Apple'ın bu hamlesi ters tepmiş gibi görünüyor. ABD'de bu sorunu yaşayan kişileri temsil eden bir hukuk bürosu, Apple'a dava açtı.



Davacıların avukatları, Apple'ı bu uygulamayla kullanıcılarını zorla resmi servislere yönlendirmekle suçluyor. Ayrıca iOS 9'da geçmekle birlikte böyle bir sorunla karşılaşabileceğine dair bir uyarı bulunmadığı ve bunun da yasal olmadığı iddia ediliyor. Hukuk bürosuna göre Error 53 yüzünden telefonları kullanılamaz hale gelen kişilerin sayısı 60 milyonu geçebilir.