Teknoloji devi Apple, gerek kullanıcılarının gerekse kendinin çok başını ağrıtan Error 53 hatası hakkında “ilginç” bir açıklama yaptı.



Teknoloji devi Apple, gerek kullanıcılarının gerekse kendinin çok başını ağrıtan Error 53 hatası hakkında “ilginç” bir açıklama yaptı.



Apple sözcüsü, basınla paylaştığı açıklamada “Biz müşterilerimizi ve onların mahremiyetlerini fazlasıyla ciddiye alıyoruz. Error 53 de, kullanıcılarımızın güvenliğini sağlamak için yaptığımız uygulamaların bir sonucu. Eğer Touch ID, bir hata saptarsa, Apple Pay Use gibi bazı uygulamalara ulaşımı kısıtlıyor. Yani, kötü niyetli kişiler, şirketimizdeki hesabınıza ulaşamıyor. Eğer Error 53 problemiyle karşı karşıya kalırsanız, acilen bize başvurun.” açıklamasında bulundu.



Buradan çıkan sonuç Amerika şirketin, bu tür hataları fazla ciddiye aldığı ve aşırı önlemler aldığı yönünde. Error 53 ile yüzleşen pek çok cihaz, “Tuğla” haline geliyor ve tamamen kullanım dışı oluyor. Böylece binlerce lira para döktüğünüz cihaz, ıskartaya çıkıyor.



Daha önce de belirttiğimiz gibi, hiçbir uyarı yapılmadan cihazın “tuğlaya” dönüşmesi fazlasıyla abartılı bir eylem.



Bir örnek verelim. Amerika Birleşik Devletlerinde, The Daily Dot gazetesinde yazarlık yapan Mike Wehner, ürünü sadece ve sadece kendisi kullanmasına rağmen, bu acayip sıkıntıyla karşılaşmış. Cihaz, sahibinin parmak izini defalarca kez tanımamış. Neyse ki Amerikalı teknoloji devi, Mike Wehner'a ürünün yenisini tahsil etmeyi kabul etmiş. Ancak sızan bilgiler, pek çok kişinin Mike Wehner kadar şanslı olmadığı yönünde.



iPhone 6 ve iPhone 6S kullanıcılarına önemli tavsiyemiz, bu sorunla karşılaşır karşılaşmaz, şirket satış noktalarına başvurmanız yönünde. Aksi takdirde, cihazınız kullanılmaz hale gelecek ve geri dönülemez sorunlar oluşacak.



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