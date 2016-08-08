Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Apple, çevreci enerji tüketimiyle ilgili övgüyü hak ediyor. Şirket bu doğrultuda ürettiği enerjinin fazlasını müşterilere satacak.



Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Apple, çevreci enerji tüketimiyle ilgili övgüyü hak ediyor. Şirket bu doğrultuda ürettiği enerjinin fazlasını müşterilere satacak.



Yakın zamanda bir enerji şirketi kuran Apple, ürettiği güneş enerjisinin fazlasını talep eden şirketlere satnak için gerekli izinlerin tümünü aldı. Dünyanın birçok yanında olan ofislerin,veri merkezlerinin ve mağazalarının enerji ihtiyacını yüzde 93 oranında yenilenebilir enerjiden sağlıyor.



Apple, Kaliforniya'da (130MW), Arizona'da (50MW) ve Nevada'da (20MW) olmak üzere toplam üç farklı konumda güneş enerjisi santrali ile enerji üretiyor. Yakın zamanda 850 milyon dolarlık yatırım yaparak bir şirkete ortak olmuştu. Apple bu anlaşmalar sonucunda 25 yıl boyunca 130MW'lık gücü kullanabilecek.



Apple doğaya duyarlılık konusunda en önde gelen şirketlerden biri. Hatta yakın zamanda Ceo Tim Cook “İklim değişikliğinin gerçek olduğunu biliyoruz. Artık konuşmayı bırakıp harekete geçmemizin vakti geldi.” açıklamasını yapmıştı.



Apple bu yenilenebilir enerji projesini şirketin yeni genel merkezi Apple Campus 2 içinde kullanmayı planlıyor. Plana göre bu kampüsün tüm enerjisi bu güneş panallerinden sağlanırken fazlası ile satılmaya başlanacak.



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