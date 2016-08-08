O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

apple enerji satmak için gerekli olan tüm koşulları sağladı

APPLE ENERJİ SATMAK İÇİN GEREKLİ OLAN TÜM KOŞULLARI SAĞLADI

Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Apple, çevreci enerji tüketimiyle ilgili övgüyü hak ediyor. Şirket bu doğrultuda ürettiği enerjinin fazlasını müşterilere satacak.

Tarih : 08 Ağustos 2016, 09:57
Puan Ver : Apple Enerji Satmak İçin Gerekli Olan Tüm Koşulları Sağladı(0/10)


Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Apple, çevreci enerji tüketimiyle ilgili övgüyü hak ediyor. Şirket bu doğrultuda ürettiği enerjinin fazlasını müşterilere satacak.



Yakın zamanda bir enerji şirketi kuran Apple, ürettiği güneş enerjisinin fazlasını talep eden şirketlere satnak için gerekli izinlerin tümünü aldı. Dünyanın birçok yanında olan ofislerin,veri merkezlerinin ve mağazalarının enerji ihtiyacını yüzde 93 oranında yenilenebilir enerjiden sağlıyor.



Apple,  Kaliforniya'da (130MW), Arizona'da (50MW) ve Nevada'da (20MW) olmak üzere toplam üç farklı konumda güneş enerjisi santrali ile enerji üretiyor. Yakın zamanda 850 milyon dolarlık yatırım yaparak bir şirkete ortak olmuştu. Apple bu anlaşmalar sonucunda 25 yıl boyunca 130MW'lık gücü kullanabilecek.



Apple doğaya duyarlılık konusunda en önde gelen şirketlerden biri. Hatta yakın zamanda  Ceo Tim Cook “İklim değişikliğinin gerçek olduğunu biliyoruz. Artık konuşmayı bırakıp harekete geçmemizin vakti geldi.” açıklamasını yapmıştı.



Apple bu yenilenebilir enerji projesini şirketin yeni genel merkezi Apple Campus 2 içinde kullanmayı planlıyor. Plana göre bu kampüsün tüm enerjisi bu güneş panallerinden sağlanırken fazlası ile satılmaya başlanacak.



Fotoğrafınızı çeken Hacker








Etiketler: Apple  Enerji  Satmak  İçin  Gerekli  Olan  Tüm  Koşulları  Sağladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER