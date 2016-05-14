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apple dünyanın en değerli markası oldu

APPLE DÜNYANIN EN DEĞERLİ MARKASI OLDU

Sürekli kendini tekrar etmekle eleştirilen Apple satışlarındaki düşüşe rağmen Google ve Microsoft'u geride bırakarak yeniden en değerli marka oldu.

Tarih : 14 Mayıs 2016, 10:10
Puan Ver : Apple Dünyanın En Değerli Markası Oldu(8/10)10


Sürekli kendini tekrar etmekle eleştirilen Apple satışlarındaki düşüşe rağmen Google ve Microsoft'u geride bırakarak yeniden en değerli marka oldu.



Forbes'in son araştırması dünyanın en değerli markaları sıralamasının tepesinde Apple'ın yer aldığını söylüyor Bu başarıyı hemde Google ve Microsoft'u geride bırakarak gösterdi. Herşeyden önce Forbes'in bu sıralamasının tamamen finansal verilere dayalı olduğunu belirtmek önemli.Satışlarda olan düşüşe rağmen iPhone çok karlı bir iş olmaya devam ediyor ve bu nedenle Apple sıralamanın üstünde kendine yer bulmuş durumda.



Rapora göre Apple, yüzde 6 oranında bir artışla 154.1 milyar dolarlık marka değerine ulaşarak listenin ilk sırasına oturdu. Google 82.5 milyar dolarla (yüzde 26 artışla) ikinci sırada yer alırken yazılım devi Microsoft ise 75.2 milyar dolarla üçüncülüğe yerleşmiş durumda.



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