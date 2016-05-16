Apple'ın dünya genelinde telefon satışları gerilese de, şirket Çin'de hiç olmadığı kadar başarılı. Çin'deki iPhone satışları Samsung telefon satışlarını ikiye katladı. Bunda iPhone SE'nin çıkışının katkısı oldukça büyük.



Apple'ın dünya genelinde telefon satışları gerilese de, şirket Çin'de hiç olmadığı kadar başarılı. Çin'deki iPhone satışları Samsung telefon satışlarını ikiye katladı. Bunda iPhone SE'nin çıkışının katkısı oldukça büyük.



Bildiğiniz gibi Apple yıllar sonra ilk kez telefon satışlarında gerileme yaşıyor. Son dönemde çıkardığı yeni iPhone'larla beklenen yenilikleri yapmayan şirketin telefon satışları dünya genelinde gerilemiş durumda. Ancak bu durum iPhone satışlarının her ülkede gerilediği anlamına gelmiyor. Son dönemdeki düşüşe rağmen iPhone satışlarının arttığı ülkelerde var. Bu ülkelerin başında ise Çin geliyor.



Apple'ın iPhone SE ile diğer telefonlarından çok daha ucuz bir telefon çıkarmış olması, şirketin Çin'deki kullanıcı sayısını bir anda arttırdı. Öyle ki Çin'deki iPhone satışları Samsung satışlarını ikiye katlamış durumda. Çin'in bir zamanlar Samsung'un en önemli kalelerinden biri olduğu düşünüldüğünde, Apple'ın bu başarısı daha da anlamlı hale geliyor. Bu iki şirketin yanı sıra Çin'de akıllı telefon pazarına hakim olan firmalar Huawei, Oppo ve Xiaomi. Çin'in yerel firmaları olan bu üç telefon üreticisi de Samsung'un satışlarına büyük zarar vermiş durumda.