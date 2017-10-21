APPLE, CHİCAGO'DA ÇATISI MACBOOK ŞEKLİNDE MAĞAZA AÇTI
Apple'ın yeni amiral gemisi olarak nitelendirilen, çatısı MacBook şeklindeki mağazası, ABD'nin Chicago kentinde açıldı.
Apple'ın yeni amiral gemisi olarak nitelendirilen, çatısı MacBook şeklindeki mağazası, ABD'nin Chicago kentinde açıldı. Chicago Nehri kıyısında ünlü Michigan Caddesi'nde inşa edilen mağazanın açılışını, Apple CEO'su Tim Cook gerçekleştirdi.
İLK MÜŞTERİ OLMAK İÇİN KUYRUK OLUŞTURDULAR
MacBook şeklindeki çatısının yanı sıra cam duvarlarıyla dikkati çeken mağazanın ilk müşterileri arasında yer almak isteyen binlerce kişi uzun kuyruklar oluşturarak saatlerce bekledi.
Mağaza girişinde Cook tarafından karşılanan ilk müşteriler, içeri girdiklerinde de onlarca çalışanın alkışları eşliğinde ürünlerin bulunduğu alt kata indi. Cook ve Ahrendts daha sonra mağaza içinde müşterilerle fotoğraf çektirdi.
Medya kuruluşlarının büyük ilgi gösterdiği açılış birçok televizyon kanalı tarafından canlı yayınlandı. Ayrıca açılış süresince polisin yoğun güvenlik önlemlerinin yanı sıra yaklaşık 50 kişilik özel güvenlik ekipleri görev yaptı.
Kaynak: haberinburada
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