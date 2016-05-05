

Apple CEO'su Tim Cook, gelecek iPhone modelleri hakkında iddialı konuştu. Cook'a göre yeni iPhone'lar herkesin isteyeceği, son derece yenilikçi cihazlar olacak.



Bir zamanlar yenilik denince aklan gelen firmaların başında Apple yer alırdı. Amerikalı teknoloji devi çıkardığı her yeni ürünle kullanıcıları heyecanlandıracak yenilikçi birşeyler eklemeyi başardı. Ancak son dönemde şirketin ürünleri bu yenilikçi özelliklerini kaybettiler ve çıkan cihazlar birbirlerinin benzerleri haline geldi. Bu durum şirketin satış rakamlarına da yansıdı ve Apple yıllar sonra ilk kez bu çeyrekte gelir konusunda düşüş yaşadı.



Ancak Apple CEO'su Tim Cook'a göre bu durum çok yakında değişecek. Şirketin bir kez daha yeniliğin adresi olacağını söyleyen Cook, gelecek iPhone'lar hakkında iddialı konuştu. Apple CEO'suna göre yeni iPhone modelleri o kadar yeni ve ilgi çekici özellikler sunacakki insanları yeni iPhone'u olmazsa olmaz bir cihaz olarak görecekler. Ancak Cook bu yenilikleri sunacak iPhone modelinin hangisi olacağını göstermiyor. iPhone 7 hakkında şu ana kadar gelen sızıntılar telefonun pek de yenilikçi olmayacağını gösteriyor. O yüzden Cook'un bahsettiği telefonun 2017'de çıkacak iPhone 8 olduğu tahmin ediliyor.



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