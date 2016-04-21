

Almanya'dan gelen yeni haberler, Apple'ın ilk otomobili olan Apple Car'ı ülkede üretebileceğini gösteriyor. Şimdiden bir tesis kurulmuş durumda.



Apple her ne kadar sessizliğini bozmasada, şirketin ilk arabası üzerinde çalıştığı bir süredir biliniyor. Şirketin içinden gelen haberler, Apple Car olarak bilinen araba projesinin adım adım gerçeğe dönüşmeye yaklaştığı yönünde. Apple Car hakkında en son haberler Almanya'dan geldi. Almanya'da bir gazete, Apple'ın ülkede gizlice araştırma tesisleri kurduğunu yazdı. Gelen söylentilere göre şirket ilk arabasını Almanya'daki bu tesislerde geliştirecek.



Bu tesislerde 20 kişinin son derece gizli bir proje üzerinde çalıştığı ve bu projenin Apple Car'dan başkası olmadığı söyleniyor. Böylesi gelişmiş bir proje için 20 kişi az görünebilir. Ancak Apple'ın ilk arabası için elitlerinde elitinden oluşan özel bir mühendis ekibini bir araya getirdiği söyleniyor. O yüzden bu 20 kişilik ekip yüzlerce kişilik sıradan bir ekipten bile daha verimli olabilir. Apple'ın ilk arabasının üretimi için Almanya'yı seçmesi pek de şaşırtıcı değil. Sonuçta dünyanın en iyi otomobil üreticilerinden bazıları Almanya'da. Bu şirketler otomobilin üretiminde doğrudan rol oynamasa da, Apple ile kurulcak bir ortaklık sayesinde şirketin ilk arabasını geliştirmesine yardımcı olabilir.