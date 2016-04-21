O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

apple car almanya'da üretilebilir

APPLE CAR ALMANYA'DA ÜRETİLEBİLİR

Almanya'dan gelen yeni haberler, Apple'ın ilk otomobili olan Apple Car'ı ülkede üretebileceğini gösteriyor. Şimdiden bir tesis kurulmuş durumda.

Tarih : 21 Nisan 2016, 09:50
Puan Ver : Apple Car Almanya'da Üretilebilir(6/10)8


Almanya'dan gelen yeni haberler, Apple'ın ilk otomobili olan Apple Car'ı ülkede üretebileceğini gösteriyor. Şimdiden bir tesis kurulmuş durumda.



Apple her ne kadar sessizliğini bozmasada, şirketin ilk arabası üzerinde çalıştığı bir süredir biliniyor. Şirketin içinden gelen haberler, Apple Car olarak bilinen araba projesinin adım adım gerçeğe dönüşmeye yaklaştığı yönünde. Apple Car hakkında en son haberler Almanya'dan geldi. Almanya'da bir gazete, Apple'ın ülkede gizlice araştırma tesisleri kurduğunu yazdı. Gelen söylentilere göre şirket ilk arabasını Almanya'daki bu tesislerde geliştirecek.



Bu tesislerde 20 kişinin son derece gizli bir proje üzerinde çalıştığı ve bu projenin Apple Car'dan başkası olmadığı söyleniyor. Böylesi gelişmiş bir proje için 20 kişi az görünebilir. Ancak Apple'ın ilk arabası için elitlerinde elitinden oluşan özel bir mühendis ekibini bir araya getirdiği söyleniyor. O yüzden bu 20 kişilik ekip yüzlerce kişilik sıradan bir ekipten bile daha verimli olabilir. Apple'ın ilk arabasının üretimi için Almanya'yı seçmesi pek de şaşırtıcı değil. Sonuçta dünyanın en iyi otomobil üreticilerinden bazıları Almanya'da. Bu şirketler otomobilin üretiminde doğrudan rol oynamasa da, Apple ile kurulcak bir ortaklık sayesinde şirketin ilk arabasını geliştirmesine yardımcı olabilir.



Gece Görüş Sistemleri Ölü Yatırım mı?







Etiketler: Apple  Car  Almanya  Da  Üretilebilir    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER