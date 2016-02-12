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apple çalışanlarına 100 bin liralık teklif

APPLE ÇALIŞANLARINA 100 BİN LİRALIK TEKLİF

Geçtiğimiz yıl Sony'nin, çalışanların login bilgilerini ele geçiren hacker'lar sayesinde hack'lenmesi diğer büyük şirketlerin çalışanlarını da hacker'ların hedefine yerleştirdi.

Tarih : 12 Şubat 2016, 09:49
Puan Ver : Apple Çalışanlarına 100 Bin Liralık Teklif(10/10)9


Geçtiğimiz yıl Sony'nin, çalışanların login bilgilerini ele geçiren hacker'lar sayesinde hack'lenmesi diğer büyük şirketlerin çalışanlarını da hacker'ların hedefine yerleştirdi.



Şimdi hacker'lar, büyük şirketlerde çalışanlara, login bilgilerini onlara vermesi için büyük paralarla baştan çıkarmaya çalışıyorlar.



Apple'ın gayrıresmi merkezi konumunda olan ve bütün mali operasyonlarının toplandığı İrlanda'daki ofisinde görevli Apple çalışanları da hacker'lardan büyük teklifler almaya başladı. Hacker'lar'ın İrlanda Apple çalışanlarına, login bilgilerini onlara vermeleri karşılığında 100 bin liraya düzeyinde teklifler getirdikleri ortaya çıktı.



Login bilgileri sayesinde Apple'ın sistemine girecek olan Hacker'ların, Apple istemlerini çökertmenin ötesinde, Apple'ın projeleri hakkında detaylı bilgileri ele geçirip rakiplerine satarak milyonlarca dolar elde etmeleri mümkünken, Apple'ın önemli operasyonlrı hakkında önceden bilgi sahibi olarak borsada Apple hisselerine yatırım yaparak yine milyonlarca dolar haksız kazanç elde etmeleri mümkün olacak. Dolayısıyla, bu kez Apple sistemlerine girip bilgilerini elde eden hacker'ların sisteme sızdığından haberimiz bile olmayabilir ve hacker'lar sistemin içinde yıllarca gizlenerek çok büyük maddi kazanç sağlayabilirler



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