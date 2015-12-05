

Apple'ın "dahi" olarak adlandırdığı mağaza çalışanları, ismiyle müşterilere güven veriyor. Öyle ki sorunlarınızın Apple tarafından sihirli biçimde düzelmesini bekleyebiliyorsunuz.







Ancak görünen o ki işler bu kez pek yolunda gitmedi. 68 yaşındaki Deric White, telefonunu geçtiğimiz günlerde Londra'daki bir Apple mağazasına götürdü ve onu bir "Genius Bar" görevlisine teslim etti. Asıl şok ise White telefonunu geri aldığında yaşandı.