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apple çalışanı iphone'a format attı başını yaktı

APPLE ÇALIŞANI İPHONE'A FORMAT ATTI BAŞINI YAKTI

Apple mağazasına bozulan telefonu için giden ve bilgisi dışında telefonuna format atılan vatandaşı mahkeme haklı buldu, Apple'ı cezaya çarptırdı.

Tarih : 05 Aralık 2015, 10:07
Puan Ver : Apple Çalışanı İphone'a Format Attı Başını Yaktı(5/10)4


Apple'ın "dahi" olarak adlandırdığı mağaza çalışanları, ismiyle müşterilere güven veriyor. Öyle ki sorunlarınızın Apple tarafından sihirli biçimde düzelmesini bekleyebiliyorsunuz.



Ancak görünen o ki işler bu kez pek yolunda gitmedi. 68 yaşındaki Deric White, telefonunu geçtiğimiz günlerde Londra'daki bir Apple mağazasına götürdü ve onu bir "Genius Bar" görevlisine teslim etti. Asıl şok ise White telefonunu geri aldığında yaşandı.








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