

Apple çalışanı gibi giyinen iki genç hırsız, şirketin New York'taki mağazasını soydular. Hırsızlar Apple Store'dan tam 16 tane iPhone çalıp, dikkat çekmeden kaçtılar.



Apple'ın New York'taki mağazasında geçtiğimiz günlerde ilginç bir olay yaşandı. Apple çalışanı gibi giyinen iki genç, şirketin New York'taki mağazasına gelerek tam 19 tane iPhone çaldılar. Hırsızların Apple Store'u bu kadar kolay soymasına bir süre önce gerçekleşen iş kıyafeti değişikliği neden oldu. Apple Store çalışanlarının daha iyi görnmesini isteyen Apple, çalışanlarının iş kıyafetini mavi tişört olarak değiştirdi. Bu durumda istifade eden hırsızlar, Apple çalışanlarının iş kıyafetlerine benzer tişörtler giyerek mağazaya girdiler ve fark edilmeden iPhone'ları çaldılar.



Apple mağazasının kalabalık olmasından da faydalanan hırsızlar, çaldıkları 16 iPhone'la birlikte kayıplara karıştılar. New York polisi Apple'ı soyan bu hırsızları yakalamak için uğraşıyor ama şimdilik herhangi bir tutuklama olmadığı söyleniyor. Öte yandan New York polis departmanın yaptığı açıklamaya göre hırsızların Apple mağazasından çaldıkları iPhone'ların toplam değeri yaklaşık 16 bin dolar.



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