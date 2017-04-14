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apple büyük bir hamleye hazırlanıyor

APPLE BÜYÜK BİR HAMLEYE HAZIRLANIYOR

ABD'li teknoloji firması Apple Inc. AAPL.O, dünyanın en büyük ikinci flaş bellek çip üreticisi Toshiba Corp'un 6502.T çip birimine satın alma teklifi yapabilmek için tedarikçisi Foxconn ile işbirliği yapmayı gözden geçiriyor.

Tarih : 14 Nisan 2017, 13:31
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Japon NHK radyosunun haberine göre Apple, yüzde 20'nin üzerinde hisse alabilmek için birkaç milyar dolarlık bir teklifi gözden geçirirken, böylelikle Toshiba'nın firmada pay sahibi olmaya devam etmesi planlanıyor.



Haberde Toshiba'nın pay sahibi olmaya devam etmesiyle şirketi Japon ve ABD kontrolünde tutmasının sağlanarak, Japon hükümetinin hassas teknolojilerin ulusal çıkarların aleyhinde davranabilecek yatırımcılara transfer edilmesine dair endişelerin hafifletilmesinin hedeflendiği belirtildi.



 



kaynak:hürriyet








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