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apple bombayı patlatıyor!

APPLE BOMBAYI PATLATIYOR!

Jobs'un hobi projesi Apple TV'nin yeni versiyonunun, oyun konsolu olarak da kullanılabilecek parmak basıncına duyarlı bir kumanda ile geleceği ileri sürüldü. Şirket böylece 40 milyar dolarlık video oyun pazarına iddialı bir şekilde girecek

Tarih : 08 Eylül 2015, 09:08
Puan Ver : Apple Bombayı Patlatıyor!(8/10)7


Büyüklüğü 40 milyar doları bulan video Oyun pazarına yeni bir oyuncu daha katılıyor: Apple. ABD'li teknoloji devinin, yarın San Francisco'da düzenleyeceği etkinlikte Apple TV ismiyle yeni bir multimedya kontrol deneyimini kullanıcılara sunacağı ileri sürüldü. İngiliz Telegraph Gazetesi'nin haberine göre Apple bu hamle ile Sony'nin Playstation 4, Microsoft'un Xbox One ve Nintendo'nun Wii konsollarına ciddi rakip olacak. Şirketin üreteceği, oyun konsolu olarak da kullanılabilecek dokunsal sensörleri olan kumanda, oynayan kişilerin parmaklarıyla uyguladığı güce duyarlı olacak. Konsolun gelişmiş grafiklerle destekleneceği tahmin ediliyor. Konsol üzerinden yeni oyunlar satın alınabilecek. Cihazın yeni versiyonunun ekim ayında satışa çıkması bekleniyor. Küresel oyun pazarının toplam büyüklüğü 2014'te 80 milyar doları aştı.








Etiketler: Apple  Bombayı  Patlatıyor    haber

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