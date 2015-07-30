Apple'ın CEO'su Tim Cook'u ağırladığı söylenen BMW'nin Apple ile farklı bir yönde plan hazırladığı ve iki firmanın da belirli konularda anlaşmak üzere olduğu iddia edildi.



Apple BMW'yi neden ziyaret etti?



Apple'ın CEO'su Tim Cook'u ağırladığı söylenen BMW'nin Apple ile farklı bir yönde plan hazırladığı ve iki firmanın da belirli konularda anlaşmak üzere olduğu iddia edildi.



Apple'ın hâlihazırda Apple Car adında yeni bir iş üstünde olduğu biliniyor. Bununla beraber daha önce elektrikli otomobil üretmek istediği ve bu konuda belli başlı temel attığı da söylenmişti.



Şimdi ki sızıntı da açıkçası hiç asılsız durmuyor. Almanya'dan gelen bu iddialar firmanın belki de BMW'den yardım alacağını ve belirli konularda anlaşmaya varacağını kanıtlar nitelikte.



Şu anda BMW'nin i3 ve i7 modelleri ile ön plana çıktığı görülüyor. Firmayı ziyaret eden Apple'ın ise i3 modeline ilgi duyduğu aktarıldı.



Her ne kadar KM süresi ile i3 arka planda kalsa da hem tasarım hem de mimari gibi pek çok konuda yenilikçi özelliklere sahipti.



Bu durumu gören Apple ise üreteceği yeni arabada direkt olarak i3 temelini dahi kullanabilir. Bu noktada şöyle bir parantez açmamız gerekiyor şirket aslında bir nevi i3 tarzında olan bir otomobili kendini üretebilir, sadece BMW'den yardım alabilir.



Her ne kadar kesin bir bilgi bulunmasa da Apple'ın kendi aracını üreteceği ve bazı konularda BMW'ye başvuracağı belirtiliyor.



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