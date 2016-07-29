

Tim Cook dün sabah Cupertino'da Apple çalışanlarıyla yaptığı toplantıda bir milyarıncı iPhone'un satıldığını duyurdu!



iPhone dünyayı değiştiren en önemli ve en başarılı ürünlerden biri olarak tarihe geçti. Gün boyunca yaptığımız faaliyetleri yerine getirmemize olanak vererek gündelik yaşamımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi.” diyen Apple CEO'su Tim Cook sözlerine şöyle devam etti “Geçtiğimiz hafta bir milyarıncı iPhone'un satışını gerçekleştirerek bir başka kilometre taşını daha geride bıraktık. Biz en fazlasını yapmak için değil her zaman bir farklılık yaratacak en iyi ürünleri yapmak için yola koyulduk. Her gün dünyayı değiştirmeye katkıda bulunan tüm Apple çalışanlarına teşekkür ederim.”



Bu olağanüstü kilometre taşına ulaşmak 9 yılımızı aldı. Diğer tüketici ürünleri ve markaların bu kilometre taşına ulaşmaları için geçen zamanla karşılaştırdığımızda başarımızın etkileyiciliğinin bir kez daha farkına vardık!



Dünya nüfusu – Dünya nüfusu 1805'te 1 milyara ulaşmıştı



Otomobil – 131 yıl öncesinde bugüne kadar yollardaki otomobil sayısı 1 milyara ulaştı



Kişisel Bilgisayarlar – 1 milyar PC satmak 27 yıl aldı (Gartner araştırmasına göre)



Disneyland – Dünya genelinde bir milyarıncı ziyaretçiye ulaşması 49 yıl aldı



Warren Buffet – Milyarder olmak için harcanan 60 yıl



Coca Cola – 1 milyar galon Coca Cola şurubu üretmek için 58 yıl



Honest Tea – 1 milyar içecek satmak için 16 yıl



Turkcell operasyonel yatırım planını 3,5 milyar liraya çıkardı