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apple beş farklı iphone 7 modeli deniyor!

APPLE BEŞ FARKLI İPHONE 7 MODELİ DENİYOR!

Apple'ın geçtiğimiz aylarda tanıttığı iPhone 6S, iPhone 6'ya göre bir yükseltme gibi görüldü ve şirketin iPhone 7 ile çok farklı yeni özelliklerle gelmesi bekleniyor.

Tarih : 01 Aralık 2015, 09:27
Puan Ver : Apple Beş Farklı İphone 7 Modeli Deniyor!(9/10)8


 Apple'ın geçtiğimiz aylarda tanıttığı iPhone 6S, iPhone 6'ya göre bir yükseltme gibi görüldü ve şirketin iPhone 7 ile çok farklı yeni özelliklerle gelmesi bekleniyor. iPhone 7 önümüzdeki yıl Eylül ayında tanıtılacak ve şirket çarpıcı özelliklere yer vermek için kolları sıvadı. İddialara göre Apple, en az beş farklı iPhone 7 konfigürasyonları ile deneme yapıyor.

 

Çin'de bulunan kaynaklardan gelen yeni bir rivayete göre Apple, şu anda kendi benzersiz donanım özellikleri ile en az beş farklı iPhone 7 modeli deniyor. Şirket, sıradaki amiral gemisi akıllı telefonunda tüm tedarikçilerinin performansını da göz önünde bulundurarak, hangi teknolojileri kullanması gerektiğini anlamaya çalışıyor.

 

Su geçirmeyen Apple iPhone 7'de kulaklık girişi olmayacak

 

Söylendiğine göre bu prototipler üzerinde kullanılan teknolojilerden bazıları şunlardır; Konnektör uyumlu USB Type-C kulaklıklar ile  kablosuz şarj teknolojisi, çoklu Force Touch, çift kamera yapılandırması ve parmak izi tanıma teknolojisi. Kaynak ayrıca Apple'ın AMOLED ekran teknolojisini de denediğini söylüyor ancak, daha önce gelen bilgilere göre Apple, AMOLED ekranlı akıllı telefon üretimine 2018 yılından itibaren başlayacak.

 

iPhone 7'nin tanıtılmasına 10 ay gibi bir süre olmasına rağmen şimdiye kadar epey söylentiler yapıldı ve bu söylentileri merak ediyorsanız, sonraki sayfalarımızda inceleyebilirsiniz.








Etiketler: Apple  Beş  Farklı  İphone  7  Modeli  Deniyor    haber

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