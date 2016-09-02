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apple, avrupa birliği'nden ceza aldı

APPLE, AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN CEZA ALDI

Apple, Avrupa sınırları içindeki satışlarında ödemesi gerekenden az vergi ödediği gerekçesiyle cezaya çarptırıldı. Geriye dönük ödemeler ile ceza 19 milyar dolar seviyesinde.

Tarih : 02 Eylül 2016, 10:52
Puan Ver : Apple, Avrupa Birliği'nden Ceza Aldı(6/10)3


Apple, Avrupa sınırları içindeki satışlarında ödemesi gerekenden az vergi ödediği gerekçesiyle cezaya çarptırıldı. Geriye dönük ödemeler ile ceza 19 milyar dolar seviyesinde.



 



Apple, Avrupa sınırları dahilinde yaptığı satışlardaki vergi ödeme konusundaki az bildirimden dolayı cezaya çarptırıldı. Tahmini olarak 3 yıl boyunca devam eden araştırma sonucu geriye dönük cezalarda eklendiği zaman 19 milyar dolar bir bedel Apple tarafından ödenmek zorunda kalacak. Davanın iki tarafı Apple ve İrlanda Maliye Bakanlığı ve Avrupa Birliği Komisyonu. İrlanda Maliye bakanlığı Apple tarafına vergi avantajları sağlamıştı yakın dönemde. Ama komisyona göre böyle bir işlem olanaksız bir durum.



İrlanda Maliye Michael Bakanı Noonan için bu karar pek  adil olmadığını değil. İrlanda hükümeti bu kararı ülkenin iç işlerine karışmak olarak karşılıyor. Ve kararı temyize götürmeyi düşünüyor.



Olaya bakacak olursa Apple İrlanda sınırları içinde   Apple Operations ve Apple Sales meydana gelen iki farklı şirket ile operasyonlarını yürütüyor. Ve olan mevzuatlara göre diğer ülkelerde sattığı cihazlar için İrlanda içindeki şirketden %10-15 arasında bir vergi ödemesi yapıyor. Ama bu şirket farklı bir yerde bulunsa daha farklı bir vergilendirmeye sahip olacaktı.



İrlanda yasalarına göre bir şirket ülke sınırları içinde yer alıyorsa ve şirket yöneticisi farklı bir ülkede ise kar miktarında kesinti olmadan ülke dışını kaydırılabiliyor. Apple ise bu durumdan yararlanan şirketlerden sadece birtanesi.



Sonuç olarak bu seviyedeki bir ceza miktarı Apple gibi bir şirlet için bile yüksek miktarda. Yakın gelecekte Avrupa Birliği ve Apple arasında olan bu durumun nasıl çözüleceğini hep birlikte göreceğiz.



Galaxy Note 7'de üretim hatası mı var?








Etiketler: Apple  Avrupa  Birliği  Nden  Ceza  Aldı    haber

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