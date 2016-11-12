

Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik konularında Apple'ın sessizliği bozuluyor. Patent iddiası dikkat çekici.



Samsung, Google, Facebook ve HTC gibi devler VR yani sanal gerçeklik alanında çalışmalarına hızla devam ederken Apple uzun süre sessizliğini korumuştu. Ancak dengeleri değiştirecek bir patent iddiası var. İddiaya göre Apple, harita servisiyle AR yani artırılmış gerçekliği birleştirecek.



“Artırılmış gerçeklik haritaları” olarak adlandırılan bu yeni teknoloji için Apple tarafından patent başvurusu yapıldı. İlgili teknoloji, artırılmış gerçekliği navigasyon uygulamasıyla birleştirecek. Dolayısıyla Apple Harita servisi bu proje ile doğrudan etkilenecek.



Apple Harita servisine AR desteği mi geliyor?



Sistem, tıpkı Pokemon GO oyunu gibi gerçek görüntü üzerine navigasyon bilgilerini ekleyecek. Artırılmış gerçeklik bu şekilde sağlanacak. GPS verileri ve cihaz üzerindeki hareket sensörleri burada devreye girecek.



Harita ve navigasyon servislerinin standart kuş bakışı görünümü bu yeni teknolojide kullanılmayacak. Kullanıcının gitmesi gereken yol, kalan mesafe, kalan süre ve benzeri uyarılar ile yönlendirmeler ekrana direkt olarak yansıtılacak.



“Artırılmış gerçeklik haritaları” otomobillere de entegre edilebilecek. Bu sayede sürücüler, yol tarihi almak için gözünü trafikten ayırmadan, direkt olarak yolu görerek gerekli yönlendirmeleri alabilecek.



İlgili teknolojinin nasıl çalışacağına ilişkin olarak şimdilik sadece patent şablonları mevcut. Daha detaylı bilgiler için bir süre daha beklemek gerekecek gibi duruyor. Patent taslaklarına ait görselleri haberimizin içerisinde bulabilirsiniz.