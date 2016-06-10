

Gelecek hafta düzenlenecek WWDC'de (WorldWide Developer Conference – Dünya Çapında Mobil Cihazlar Geliştiriciler Konferansı), Apple App Store için çarpıcı gelişmelere sahne olacak.



Apple, her fırsattan maksimum faydayı sağlayan ve her alanda kolayca kar edebilen bir dünya şirketi. Apple App Store, başarısız olmanın çok ötesinde ve Amerikalı teknoloji devine milyarlarca dolar kaynak sağlıyor.



Yine de The Verge isimli teknoloji sitesinin iddiası, enteresan bir yöne işaret ediyor. The Verge Apple App Store'un, uygulamalardan yüzde 70/yüzde 30 civarında gelir elde ediyor. Büyük Elma ise, bu geliri yeterli bulmuyor.



Büyük Elmanın planı, kar oranını 85/15 seviyesine çekmek. Yani amaç Apple App Store müşterilerinin yüzde 85'inin, uygulamaları satın alarak Apple'ın gelirine gelir katması.



Apple'ın, dünya çapındaki üst düzey başkan yardımcısına ve pazarlama sorumlusu Phil Schiller, önümüzdeki hafta, en popüler uygulamalar için radikal eylemlerde bulunacak. Phil Schiller'in planı tutarsa, her Apple App Store üyesinin yüzde 85'i, öyle veya böyle ciddi alı şveri şlerde bulunacak.



Phil Schiller, çıtayı daha da yükseğe çekerek, ilk günde 10 Apple kullanıcısından dokuzunun, ücretli servisleri tercih edeceğini iddia ediyor.



Söz konusu proje, birkaç gün içinde hayat bulacak. Asıl büyük tanıtım ise, önümüzdeki günlerde, 13 Haziran 2017- 17 Haziran 2017'de gerçekliğin parçası olacak. 2006 yılında Steve Jobs'un hayat verdiği efsanevi organizasyon, bu yılki eylemlerle fazlasıyla adından söz ettirecek.



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