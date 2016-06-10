O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

apple app store'da büyük değişiklikler!

APPLE APP STORE'DA BÜYÜK DEĞİŞİKLİKLER!

Gelecek hafta düzenlenecek WWDC'de (WorldWide Developer Conference – Dünya Çapında Mobil Cihazlar Geliştiriciler Konferansı), Apple App Store için çarpıcı gelişmelere sahne olacak.

Tarih : 10 Haziran 2016, 09:50
Puan Ver : Apple App Store'da Büyük Değişiklikler!(9/10)11


Gelecek hafta düzenlenecek WWDC'de (WorldWide Developer Conference – Dünya Çapında Mobil Cihazlar Geliştiriciler Konferansı),  Apple App Store için çarpıcı gelişmelere sahne olacak.



Apple, her fırsattan maksimum faydayı sağlayan ve her alanda kolayca kar edebilen bir dünya şirketi. Apple App Store, başarısız olmanın çok ötesinde ve Amerikalı teknoloji devine milyarlarca dolar kaynak sağlıyor.



Yine de The Verge isimli teknoloji sitesinin iddiası, enteresan bir yöne işaret ediyor. The Verge Apple App Store'un, uygulamalardan yüzde 70/yüzde 30 civarında gelir elde ediyor. Büyük Elma ise, bu geliri yeterli bulmuyor.



Büyük Elmanın planı, kar oranını 85/15 seviyesine çekmek. Yani amaç Apple App Store müşterilerinin yüzde 85'inin, uygulamaları satın alarak Apple'ın gelirine gelir katması.



Apple'ın, dünya çapındaki üst düzey başkan yardımcısına ve pazarlama sorumlusu  Phil Schiller, önümüzdeki hafta, en popüler uygulamalar için radikal eylemlerde bulunacak. Phil Schiller'in planı tutarsa, her Apple App Store üyesinin yüzde 85'i, öyle veya böyle ciddi alışverişlerde bulunacak.



Phil Schiller, çıtayı daha da yükseğe çekerek, ilk günde 10 Apple kullanıcısından dokuzunun, ücretli servisleri tercih edeceğini iddia ediyor.



Söz konusu proje, birkaç gün içinde hayat bulacak. Asıl büyük tanıtım ise, önümüzdeki günlerde, 13 Haziran 2017- 17 Haziran 2017'de gerçekliğin parçası olacak. 2006 yılında Steve Jobs'un hayat verdiği efsanevi organizasyon, bu yılki eylemlerle fazlasıyla adından söz ettirecek.



Asus'dan yeni Disegno monitörler








Etiketler: Apple  App  Store  Da  Büyük  Değişiklikler    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER