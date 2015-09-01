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Apple, Amerikan Ordusu için çalışmaya başlayacak!

APPLE, AMERİKAN ORDUSU İÇİN ÇALIŞMAYA BAŞLAYACAK!

Pentagon, askeriye için giyilebilir teknoloji ürünlerine yeşil ışık yaktı. Amerikan ordusu için giyilebilir teknoloji ürünleri üretecek olan firmalar arasında Apple dikkat çekiyor. Apple ve Pentagon arasındaki işbirliğinin detayları haberimizde.

Tarih : 01 Eylül 2015, 10:34
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Bazı teknolojiler önce askeriye ardından siviller tarafından kullanılır. Bazı teknolojileri ise önce siviller, ardından askeriye kullanır. Giyilebilir teknolojilerde bu durum, ikinci senaryodaki gibi gerçekleşti.



Amerikan savunma bakanlığı Pentagon, ordu için giyilebilir teknoloji ürünlerine yeşil ışık yaktı. Askerlerin sağlık durumlarını anlık olarak kontrol etmek ve gerektiğinde iletişim için kullanılabilecek giyilebilir teknoloji ürünleri için anlaşılan isimler arasında Apple ve Boeing gibi firmaların yanı sıra Harvard Üniversitesi de var.



Reuters'ın haberine göre Pentagon, giyilebilir teknolojiler konusunda 162 kurum ile işbirliği içerisinde çalışacak ve bu firmalardan bir tanesi Apple olacak.



Bu AR-GE süreci için Pentagon yaklaşık 171 Milyon Dolarlık bir bütçe ayırmış durumda. Araştırma sonucunda askerler için üretilecek olan giyilebilir teknolojiler havada, karada ve suda aktif bir şekilde kullanılacak. Eğer bu çalışma hızlı bir şekilde kullanılırsa, Amerika dünyanın ilk giyilebilir teknoloji kullanan ordusuna sahip olacak.



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