Apple AirPods kablosuz kulaklık satışa çıktığından bu yana iki ay geride kaldı. Ancak kulaklığı satın almak için hala 6 hafta beklemek gerekiyor.



Apple AirPods kablosuz kulaklık satışa çıktığından bu yana iki ay geride kaldı. Ancak kulaklığı satın almak için hala 6 hafta beklemek gerekiyor.



Geçtiğimiz yıl iPhone 7 modelleri ile birlikte duyurulan Apple AirPods kablosuz kulaklık, sektör adına önemli yeniliklerine sahip olan dikkat çekici bir ürün olarak karşımıza çıktı. Ülkemizde de satışa çıkan Apple AirPods, şüphesiz çok sayıda kullanıcının ilgisini çekiyor ve satın alma listesinde yer alıyor. Peki bu cihaza sahip olmak için ne kadar beklemek gerekiyor?



Apple AirPods satışları ne durumda?



Apple tarafından kablosuz kulaklığın satış rakamlarını içeren bir bilgi paylaşılmadı. Ancak merak edenler için sayının Apple'ın beklediğinden çok olduğunu söyleyebiliriz. ABD'de vergiler dahil yaklaşık 170 dolara, ülkemizde ise 899 TL'ye satılan AirPods'u satın almak istediğinizde, gönderim detayları arasında “6 hafta” ifadesi dikkat çekiyor. Yani ürün, sipariş verdikten yaklaşık 6 hafta sonra kullanıcıya ulaştırılabiliyor. Peki bunun sebebi ne?



Yeni iPhone modelleri piyasaya çıktığında da benzer bir durumla karşılaşılıyor. Yani bu sürenin sebebi talebin, beklenenden daha çok olması. Karşılaşılan yoğun talep, tedarik zincirinin limitlerini zorluyor gibi duruyor.



Hem ülkemizde hem de ABD'de aynı sürenin (6 hafta) belirtilmesi, talebe yetişmek konusunda genel bir aksaklık olduğunun en büyük göstergesi. Ancak bu, kesin olarak 6 hafta süreceği anlamına gelmiyor.



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