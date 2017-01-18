Geçtiğimiz yıl duyurulan ancak geç satışa çıkarılan Apple AirPods için dört yeni reklam filmi yayınlandı. İşte o reklamlar.



Geçtiğimiz yıl duyurulan ancak geç satışa çıkarılan Apple AirPods için dört yeni reklam filmi yayınlandı. İşte o reklamlar.



Apple, geçtiğimiz yıl ilk kablosuz kulaklık seti olan AirPods'u duyurdu. Eylül ayında duyurulan kulaklıklar, Aralık ayı içerisinde kullanıcılar ile buluştu. Ancak yaşanan yoğun talep sebebiyle cihazın tedarik edilmesi ve kullanıcılara ulaştırılması konusunda sorunlar yaşandı. Ülkemizde de satışa çıkan Apple AirPods kablosuz kulaklıklar 779 TL'lik fiyatıyla dikkat çekiyor.



Apple da tedarik sürecindeki sorunları fark etmiş olmalı ki, kulaklığın reklam filmleri yeni yayınlandı. Her biri, AirPods'un farklı özelliklerine dikkat çeken reklam filmlerini aşağıdan izleyebilirsiniz.



Siri destekli kablosuz kulaklıklar, saklama kutusu içerisinde şarj olabiliyor ve kutu ile birlikte 24 saate kadar pil ömrü sunuyor. Bağımsız çalışan kulaklıklar, Apple ekosistemi içerisindeki tüm ürünler ile ve Android cihazlar ile uyumlu.



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