

Teknoloji gündemini bir süredir meşgul eden Appe'ın yeni tableti sonunda su yüzüne çıktı. Apple 9.7 inçlik yeni iPad modelini sonunda tanıttı.



Son günlerde teknoloji gündemini yoğun olarak meşgul eden konulardan birisi de Apple'ın tanıtacağı yeni tablet modelleriyldi. Applebahse konu 3 tablet modelinden birisini geçtiğimiz saatlerde tanıttı. Ya da tanıtmak yerine direkt olarak Apple Store dan satışa sundu ifadesini kullansak sanırım daha doğru olur.



9.7inç boyutunda bir ekrana sahip olan yeni iPadmodeli, tasarım anlamındaiPad Air 2ile temel benzerlikler içeriyor. Hatta yeni iPad'in iPad Air 2ile birebir aynı tasarıma sahip olduğunu söylesek sanırım pek de yanılmış olmayız.



9.7 inç iPadmodelini, selefi diyebileceğimiz iPad Air 2'den ayıran en önemli (hatta tek) özelliği ise içerisinde taşıdığı Apple A9 işlemcisi. 24 Mart'tan itibaren son kullanıcıya sunulacak olan tabletin pil ömrünün ise yaklaşık olarak 10 saat olduğu belirtilmiş. 8MP ana kameraya HD FaceTimedestekli ön kameranın eşlik ettiği tabletteTouchIDözelliği de bulunuyor. Cihazın RAM'i hakkında ise henüz bir bilgi bulunmuyor.



Tabletin 32GB ve sadece Wi-Fi desteğine sahip olan modeli 1599 TL'den satışa sunulurken, çatıyı oluşturan 128GB hem Wi-Fi hem de hücresel veri desteği sunan modelin fiyatı ise2.649 TL.



Eğer bir tablet ihtiyacınız varsa 9.7 inç retina ekrana sahip buyeni iPadmodeli sizin için iyi bir alternatif olabilir.



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