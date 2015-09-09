Apple, Türkiye saatiyle 20.00'da tarihinin en büyük etkinliğini düzenleyecek. Peki bu etkinlikte neler duyurulacak?



Apple, Türkiye saatiyle 20.00'da tarihinin en büyük etkinliğini düzenleyecek. Peki bu etkinlikte neler duyurulacak? 9 Eylül tarihinde Apple nelerden bahsedecek? Yeni iPhone modellerinin haricinde 9 Eylül tarihinde Apple neleri piyasaya çıkaracak? Tüm tahminler ve kesinleşen bilgiler haberimizde.



Yarın akşam 2016'ya damgasını vuracak yeni Apple ürünlerinin çıkışını hep birlikte göreceğiz. Peki 9 Eylül akşamı için Apple'dan beklentilerimiz ne? İlerleyen sayfalarda Apple'ın 9 Eylül tarihinde duyuracağı yenilikleri listeledik. Bu listenin bir kısmı tahminlerden oluşmaktadır. Dolayısıyla sizlerin de tahminleri varsa yorumlar bölümünden bize iletebilirsiniz.



iPhone 6s ve iPhone 6s Plus



Force Touch isimli basınca duyarlı dokunmatik ekran, 12 MP arka, 5 MP ön kamera, 2 GB RAM, Apple A9 işlemciyle 9 Eylül tarihinde iPhone 6s ve iPhone 6s Plus modelleri duyurulacak.



OS 9 Güncellemesi



Yeni iPhone modelleri iOS 9 ile birlikte duyurulacak. Dolayısıyla iOS 9'un son kararlı sürümü 9 Eylül'de Apple tarafından duyurulacak gelişmeler arasında. Ancak iOS 9 güncellemesinin ne zaman dağıtılacağını söylemek zor. Geçtiğimiz yıl yeni iPhone modelleri satışa çıkmadan iOS 9 dağıtılmamıştı.



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