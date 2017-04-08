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apple 70 milyon oled ekran sipariş etti!

APPLE 70 MİLYON OLED EKRAN SİPARİŞ ETTİ!

Amerikan teknoloji devi Apple, Samsung'dan 70 milyon OLED ekran sipariş etti.

Tarih : 08 Nisan 2017, 09:47
Puan Ver : Apple 70 Milyon Oled Ekran Sipariş Etti!(9/10)8


Amerikan teknoloji devi Apple, Samsung'dan 70 milyon OLED ekran sipariş etti. 10. yıl özel iPhone'unda kullanılacak olan ekranların, yeni iPhone'larda büyük renk ve parlaklık değişimine neden olması bekleniyor. Ayrıca bazı iddialara göre Apple OLED ekranları kıvrımlı sipariş etmiş. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.



Amerikan teknoloji devi Apple, kısa sürede büyüdüğü telefon pazarında yeni hamlesiyle dikkat çekeceğe benziyor. Özellikle tasarım anlamında rakiplerinin gerisinde kalmaya başlayan firma, bu yıl 10. yılı olan iPhone'lar için büyük bir yenilik hazırlığında. Apple 3 farklı iPhone modeli tanıtacak. İki model alışılmış şekilde olacakken diğer  model ‘Premium' ismiyle gelecek.



3. iPhone Modeli Gelecek



İddialara göre gelecek olan 3 farklı iPhone modelinden Premium olanında OLED ekran kullanılacak. Gelen iddialara göre Apple yeni telefonunda kullanacağı OLED ekran için ilk olarak LG ile masaya oturmuş. OLED konusunda çok deneyimli olan LG ile anlaşamayan firma bu kez Samsung'un kapısını çalarak büyük bir siparişte bulunmuş. Toplam 160 milyon OLED ekran siparişi alan Samsung, bu sayede çok büyük bir gelir elde etmiş olacak. Ayrıca 4.7” ve 5.5” boyutlarında olan şu anki iPhone'lara ek olarak Premium modelinin 5.2” ekran boyutuna sahip olması bekleniyor.



Ayrıca yeni iPhone'larda kablosuz şarj özelliğinin olması ve su geçirmezliğin daha ileri bir noktaya taşınmasına sıcak bakılıyor. Uzun zamandır telefon dünyasına büyük bir yenilik getirmeyen Amerikan teknoloji devi, özellikle tasarım anlamında rakiplerinden geri kalmaya başladı. Firmanın Samsung'un Galaxy S8 ile birlikte yaptığı atağa karşılık vermek için büyük gayret göstereceği tahmin ediliyor. Ancak, inovatif yaklaşımını devam ettirememesi durumunda günümüzün telefon devinin ileride nasıl bir noktaya gideceği bilinmiyor.



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Etiketler: Apple  70  Milyon  Oled  Ekran  Sipariş  Etti    haber

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