APPLE 40'INCI YILINDA ORTA YAŞ KRİZİNDE Mİ?
Bilgisayar ve akıllı telefon devi Apple orta yaş krizinde mi? Büyüme oranları yerinde sayıyor, holdingin şefi geçmişte kalmış izlenimi veriyor, döneme damgasını vuran ürünler çıkmıyor.
Apple şirketler grubu köklü bir dönüşümün eşiğinde. Ancak bu dönüşümün zamana ihtiyacı olacağı, gelecekteki Apple'ın ise bugünkü holding ile fazla bir benzerliği kalmayacağına dikkat çekiliyor. Apple'ın bir 40 yıl daha ayakta kalabilmesi için değişimin vazgeçilmez bir önşart olduğu da vurgulanıyor.
STEVE JOBS TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNÜ KÖKTEN DEĞİŞTİRMİŞTİ
Apple'ın başarı sırrının yenilikçi olmasından çok ürünlerin cazibesi, ayrıntıya gösterilen ilgi ve mükemmeliyetçilikte ve tabii dahiyane pazarlamada yattığı belirtiliyor. Apple'ın efsanevi şefi Steve Jobs ne bilgisayarı ne de telefonu keşfeden kişiydi.
Ancak bu branşı kökten değiştiren kişi olarak tarihe geçti. iPod ve iPhone ile müzik dinleme, mobil telefon kullanma olanaklarını tamamen değiştirdi. Bu gelişmeler sonucunda Apple geçen yıl itibarıyla cirosunu 234 milyar dolara yükseltti, 53 milyar dolar kâr yaptı. Şu an dünya çapında bir milyar Apple ürünü kullanımda.
Steve Jobs'un 2011 yılında ölmesi üzerine Apple hayranlarının coşkusunda da düşüş yaşandı. Apple'ın "yıldızının söndüğünü, monotonlaştığını" iddia edenler oldu. Apple'ın yeni şefi Tim Cook'un selefi Steve Jobs'dan farklı olarak holdingin geleneklerini bir kenara bıraktığı, daha çok müşteri taleplerine kulak verdiği belirtiliyor.
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