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apple 3d touch ve siri güvenlik açığını kapattı!

APPLE 3D TOUCH VE SİRİ GÜVENLİK AÇIĞINI KAPATTI!

Geçtiğimiz gün gündeme gelen 3D Touch güvenlik açığı hakkında Apple'dan açıklama geldi. Güvenlik açığı sonunda kapatıldı.

Tarih : 07 Nisan 2016, 09:18
Puan Ver : Apple 3D Touch Ve Siri Güvenlik Açığını Kapattı!(5/10)5


Geçtiğimiz gün gündeme gelen 3D Touch güvenlik açığı hakkında Apple'dan açıklama geldi. Güvenlik açığı sonunda kapatıldı.



Sadece iPhone 6s ve iPhone 6s Plus kullanıcılarını ilgilendiren bir güvenlik açığı kapatıldı. The Washington Post isimli haber sitesinde yayınlanan bilgiye göre Apple hem 3D Touch'tan kaynaklanan hem de Night Shift özelliğini ilgilendiren iki sorunu çözdü.



3D Touch güvenlik açığı neydi?



Cihazınız kitliyken, Siri aracılığı ile Twitter üzerinden bir arama yaptıktan sonra, çıkan sonuçlardaki kullanıcılardan birini rehberimize eklemek isterseniz, cihaz kitli olmasına rağmen galerideki fotoğrafları ve rehberi görmeniz mümkün oluyordu. Dolayısıyla telefonun kitli olmasının bir anlamı kalmıyordu.



Eklemek istediğiniz kişiyi kaydetmek için 3D Touch özelliğinden faydalanarak kişi isminin üzerine basılı tutmanız gerekiyordu. Dolayısıyla bu sorun sadece iPhone 6s ve iPhone 6s Plus kullanıcılarını ilgilendiriyordu. Ancak sorun artık çözüldü.



Kısa bir süre içerisinde soruna çözüm getiren Apple, bunun için bir yazılım güncellemesi yayınlamadı. Ancak bununla birlikte bir başka sorunun düzeltildiği de açıklandı.



Yine Siri üzerinden Night Shift ve Düşük Güç Modu özellikleriyle ilgili bir diğer güvenlik açığının da düzeltildiği bilgisi paylaşıldı. Artık benzer işlemlerde cihazın kilidinin açılması isteniyor, aksi taktirde Siri işlem yapmıyor.



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Etiketler: Apple  3D  Touch  Ve  Siri  Güvenlik  Açığını  Kapattı    haber

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