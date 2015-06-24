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apple, 27 inç imac'leri topluyor!

APPLE, 27 İNÇ İMAC'LERİ TOPLUYOR!

Teknoloji devi Apple, yaklaşık iki yıl önce satışa sunduğu iMac'leri geri topluyor.

Tarih : 24 Haziran 2015, 09:40
Puan Ver : Apple, 27 İnç İmac'leri Topluyor!(7/10)8


Teknoloji devi Apple, yaklaşık iki yıl önce satışa sunduğu iMac'leri geri topluyor.



iMac sistemlerinde kullanılan 3TB sabit disklerin çok az sayıda bile olsa problem çıkarabileceğini duyuran şirket, seri numarası sorgulaması yapılabilmesini sağlıyor.



iMac sistemlerinde kullanılan 3TB sabit disklerin çok az sayıda bile olsa problem çıkarabileceğini duyuran şirket, web sayfası üzerinden seri numarası sorgulaması yapılabilmesini sağlıyor. Tüketiciler bu sayede kendi ürünlerinin bu değiştirme programına dahil olup olmadığını öğrenebiliyorlar.



Aralık 2012 ile Eylül 2013 tarihleri arasında satılmış olan 27 inç iMac'ler için geçerli olduğu belirtilen bu problemden etkilenen kullanıcılar, yetkili servislerden randevu alarak sabit disklerinin ücretiz bir şekilde değişmesini talep edebilecekler.



Apple daha önceden bu problemi çözmek için para ödeyerek onarım ve değiştirme işlemi yapmış kullanıcıların, ücret iadesi için kendileriyle iletişime geçmesini istiyor.



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Etiketler: Apple  27  İnç  İmac  Leri  Topluyor    haber

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