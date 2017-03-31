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apollo 12 ekibinde yer alan alan bean ‘den ilginç bir açıklama geldi

APOLLO 12 EKİBİNDE YER ALAN ALAN BEAN ‘DEN İLGİNÇ BİR AÇIKLAMA GELDİ

1969'da Ay'a yolculuk eden Apollo 12 ekibinde yer alan eski astronotlardan Alan Bean dünya dışı yaşamlar konusunda yaptığı açıklama ile gündemin ana konusu oldu.

Tarih : 31 Mart 2017, 09:38
Puan Ver : Apollo 12 Ekibinde Yer Alan Alan Bean ‘Den İlginç Bir Açıklama Geldi(9/10)10


1969'da Ay'a yolculuk eden Apollo 12 ekibinde yer alan eski astronotlardan Alan Bean dünya dışı yaşamlar konusunda yaptığı açıklama ile gündemin ana konusu oldu.



İnsanlığın diğer yıldızları veya diğer gezegenleri ziyaret etmesi için şu andan itibaren bin senesi olduğunu dile getiren Alan Bean, uzaylıların varlığına kesinlikle inandığını şu sözlerle ifade etti: “Uzayda milyarlarca yıldız ve o milyarlarca yıldızın etrafında bulunan gezegenler var. İstatiksel olarak bu da hayatın olabileceği birçok gezegen olduğunu gösteriyor.



Çok gelişmiş bir teknolojiye sahipler



Belki aralarından bazılarında hayat bizim 100 bin sene öncemizdeki gibiyken, bazılarının şu an bizim yaşadığımız gibi bir hayat sürülüyor olabilir. Muhtemelen bazıları da bizim 10 bin sene sonra sahip olabileceğimiz bir hayat yaşıyor” diye konuştu.



Aya ilk ayak basanlardan biri



Aya ilk ayak basan 12 insandan biri olan 85 yaşındaki eski astronot, Avustralya yayın kuruluşuna yaptığı açıklamada “Uzaylıların Dünya'yı daha önce ziyaret ettiğine inanmıyorum.



Çünkü onların çok gelişmiş, fedakar, nazik ve dost bir medeniyet olduğunu düşünüyorum. Eğer gelselerdi ‘Biz barış içinde geliyoruz ve biliyoruz ki sizin insanların ölümüne yol açan kanser gibi bir hastalığınız var. Biz bu problemi 50 sene önce çözdük. Bir insanın göğsüne yerleştireceğimiz aletle bu hastalığı iyileştirilebilir iz' diyerek iletişime geçerlerdi” dedi.



Destiny 2, resmi olarak açıklandı








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