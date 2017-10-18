Abd'de Parayı Bulan Eski Fenerbahçeli Bogdanovic, Yeni Arabasıyla Şov Yaptı
Beşiktaşlı Babel, Monaco Maçından Sonra Fenerbahçe'ye Gönderme Yaptı
Gülben'i Bombalayınca 'gülveren'in Arkasına Geçiyor
7 İşçinin Öldüğü Maden Faciasına Soruşturma! Firma Sahibi Gözaltında
Milyonlarca Öğrencinin Ezbere Bildiği Okul Şarkıları Öksüz Kaldı
Galatasaray Derbisinde Fenerbahçe'nin Kalesini Kameni Koruyacak
Apoel'de Adana Demirspor'un Eski Golcüsü Pote, Borussia Dortmund'u Yıkan İsim Oldu
Üstsüz Pozunu Paylaşan Serel Yereli: Cinsel İçerikli Film İzlememiş Gibi Haber Yapıyorsunuz
Son Dakika! Irak Ordusu Zafer İlan Etti
Lucescu, Monaco Maçında Tolgay'ı Beğendi: Onu Milli Takımda İstiyorum
Btk'da İlk Resmi Tren 30 Ekim'de Kars'a Gelecek
Şaşkın Milyoner! Köşeyi Döndüğünü Bir Sene Sonra Fark Etti!
Rusya: Türkiye'nin İthalat Kuralları Değişikliği, Domates Sevkiyatını Etkiler
Ünlü Oyuncu, Derin Göğüs Dekolteli Elbisesiyle Ödül Töreninde Gözleri Şaşı Etti
Nba'de Boston'la İlk Maçına Çıkan Hayward'ın Bileği Kırıldı
Ösym Başkanı Duyurdu: 15 Dakika Kuralı Kalktı, Sınav Ücretleri Düşürüldü
Emekliye 70 Liraya Her Şey Dahil Tatil
Bin 397 Belediye Emlak Vergisinde Geri Adım Attı
Thy Uçaklarında İkram Hizmeti Veren Do&Co İle Yollarını Ayırıyor
Mit Ve Polis Başında! Mersin'deki Esrarengiz Kazıdan İlk Görüntüler

APOEL'de Adana Demirspor'un Eski Golcüsü Pote, Borussia Dortmund'u Yıkan İsim Oldu

APOEL'DE ADANA DEMİRSPOR'UN ESKİ GOLCÜSÜ POTE, BORUSSİA DORTMUND'U YIKAN İSİM OLDU

Şampiyonlar Liginde APOEL forması giyen Adana Demirspor'un eski golcüsü Pote, attığı golle Alman ekibi Borussia Dortmund'a çelme taktı: 1-1.

Tarih : 18 Ekim 2017, 11:50
Puan Ver : Apoel'de Adana Demirspor'un Eski Golcüsü Pote, Borussia Dortmund'u Yıkan İsim Oldu(6/10)2

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubunda ilk iki maçını kaybeden Borussia Dortmund, mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı APOEL deplasmanında beklemediği bir puan kaybı yaşadı ve rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

İlk yarısı golsü eşitlikle geçilen maçta APOEL, Adana Demirspor'un eski golcüsü Pote'nin 62. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçerken, Borussia Dortmund bir puanı 67. dakikada Sokratis'in golüyle kurtardı.

Bu sonucun ardından iki takım da 3. hafta maçlarını 1'er puanla tamamlamış oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Apoel  De  Adana  Demirspor  Un  Eski  Golcüsü  Pote  Borussia  Dortmund  U  
Yıkan  İsim  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER