APOEL'DE ADANA DEMİRSPOR'UN ESKİ GOLCÜSÜ POTE, BORUSSİA DORTMUND'U YIKAN İSİM OLDU
Şampiyonlar Liginde APOEL forması giyen Adana Demirspor'un eski golcüsü Pote, attığı golle Alman ekibi Borussia Dortmund'a çelme taktı: 1-1.
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubunda ilk iki maçını kaybeden Borussia Dortmund, mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı APOEL deplasmanında beklemediği bir puan kaybı yaşadı ve rakibiyle 1-1 berabere kaldı.
İlk yarısı golsü eşitlikle geçilen maçta APOEL, Adana Demirspor'un eski golcüsü Pote'nin 62. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçerken, Borussia Dortmund bir puanı 67. dakikada Sokratis'in golüyle kurtardı.
Bu sonucun ardından iki takım da 3. hafta maçlarını 1'er puanla tamamlamış oldu.
Kaynak: haberinburada
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