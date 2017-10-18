UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubunda ilk iki maçını kaybeden Borussia Dortmund, mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı APOEL deplasmanında beklemediği bir puan kaybı yaşadı ve rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

İlk yarısı golsü eşitlikle geçilen maçta APOEL, Adana Demirspor'un eski golcüsü Pote'nin 62. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçerken, Borussia Dortmund bir puanı 67. dakikada Sokratis'in golüyle kurtardı.

Bu sonucun ardından iki takım da 3. hafta maçlarını 1'er puanla tamamlamış oldu.

Kaynak: haberinburada