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APARTMANDA KOPUK PARMAK PANİĞİ


APARTMANDA KOPUK PARMAK PANİĞİ
Tarih : 19 Nisan 2016, 14:22
Puan Ver : Apartmanda Kopuk Parmak Paniği(7/10)9


Olay, bu Sabah saatlerinde  Sururi Mehmet Efendi Mahallesi Keramet Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 kişi oldukları belirtilen hırsızlar, apartmanın 5'inci  katındaki daireye girdi.

Evde uyuyan 3 kişiye aldırış etmeden bütün odaları gezen hırsızlar,  laptop,  cep telefonu ve içinde kimlik ve banka kartlarının bulunduğu bir cüzdanı aldı.

Tam bu sırada hırsızların seslerine uyanan ev sahibi Veysel Durmuş ile hırsızlar arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbede ve ardından başlayan kovalamaca sırasında apartman merdivenlerinde çok ilginç bir olay yaşandı.



Hırsızlardan birinin kaçarken merdivenin demir korkuluklarına sıkıştırdığı parmağı koptu. Parmağı kopan kişi,  parmağını bırakıp hızla kaçtı. Bu sırada hırsızın peşinden koşan Veysel Durmuş da parmağı aynı korkuluklara sıkışınca yaralandı.

Durmuş, hemen hastaneye giderek tedavi oldu. Hırsızın parmağının da koptuğundan habersiz evine dönen Veysel Durmuş, "Ben uyurken odanın kapısından içeri girdiler. Sesler duyunca fark ettim, uyandım. Koştum peşlerinden, ama yetişemedim. Apartmanda merdivenlerinde koşarken parmağım korkuluklara takıldı ve yaralandı" şeklinde konuştu.








Etiketler: Apartmanda  Kopuk  Parmak  Paniği    haber

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