

Antalya'da gelen bir istihbaratı değerlendiren polis, apartman dairesinin kapısını açtığında şok oldu.







Isı ve havalandırma sistemlerinin bulunduğu, duvarları ve tavanına konulan naylon brandalarla seraya çevrilen apartman dairesinde 6 kilo 800 gram esrar ile 16 kök Hint keneviri ele geçirildi.



Operasyonda, Ü.Y. ve A.R.C. tarafından bir süre önce kiralandığı belirlenen apartman dairesinin, duvarları ve tavanına konulan naylon brandalarla seraya çevrildiği tespit edildi.







Evde ayrıca seraya çevrilen alanın ısı ve nemini ölçer cihazlar ile yoğun esrar kokusunu gizlemede kullanıldığı değerlendirilen kokulu fanlar bulundu.







İçerisinde ısı, havalandırma ve ilaçlama sistemlerinin bulunduğu apartman dairesinde saksılara ekili 16 kök genetiğiyle oynanmış Hint keneviri ile 6 kilo 800 gram esrar ele geçirildi.







Gözaltına alınan Ü.Y. ve A.R.C, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak ve uyuşturucu madde sağlamak" suçundan tutuklandı.







kaynak:milliyet