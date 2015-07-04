

Konya'da TOKİ konutlarındaki bir apartman dairesinde iddiaya göre doğalgaz kaçağı sonucu meydana gelen patlamada 1 kişi ağır yaralanırken, ev kullanılamaz hale geldi. Patlamanın şiddetiyle çevredeki bazı binalar da zarar gördü.







Olay, bugün saat 11.00 sıralarında merkez Meram İlçesi TOKİ konutlarında meydana geldi. 7 katlı binanın son katındaki dairede iddiaya göre doğalgaz kaçağı nedeniyle patlama oldu. Patlama sırasında evde bulunan ve vücudunda yanıklar oluşan 35 yaşındaki Osman Tinel ağır yaralandı. Komşularının yardımıyla evden çıkarılan Tinel, ambulansla Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Tinel'in hayatı tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Tinel'in eşinin ise işte olduğu öğrenildi.