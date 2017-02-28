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apartman boşluğuna düşen otel müdürü öldü

APARTMAN BOŞLUĞUNA DÜŞEN OTEL MÜDÜRÜ ÖLDÜ

Taksim'de bir otelin gece müdürü olarak çalışan Abdullah Önder iş yerinin çatısından bitişikteki binanın apartman boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Tarih : 28 Şubat 2017, 09:02
Puan Ver : Apartman Boşluğuna Düşen Otel Müdürü Öldü(6/10)6


Duydukları sesler üzerine söz konusu yeri kontrol eden ve hareketsiz  yatan Önder'i gören mesai arkadaşları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Önder'in öldüğünü belirledi. Bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansa konulan ceset, Şişli Hamidiye  Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.



 



kaynak:milliyet








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