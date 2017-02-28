Taksim'de bir otelin gece müdürü olarak çalışan Abdullah Önder iş yerinin çatısından bitişikteki binanın apartman boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.



Duydukları sesler üzerine söz konusu yeri kontrol eden ve hareketsiz yatan Önder'i gören mesai arkadaşları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Önder'in öldüğünü belirledi. Bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansa konulan ceset, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.







kaynak:milliyet