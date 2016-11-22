

RESMİ Gazete'de bugün yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile günübirlik kiralanan evlerin 'Kimlik Bildirme Kanunu' kapsamına alınarak, bu evlerde konaklayanların kolluk kuvvetlerine anlık bildirilmesi zorunluluğu getirilmesi, Denizlili otelcileri ve turizm işletmecilerini sevindirdi. Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, bunun sektörün uzun süredir beklediği bir düzenleme olduğunu söyledi.



OHAL kapsamında bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren KHK ile günübirlik kiraya verilen apart ve evler, Kimlik Bildirme Kanunu kapsamına alındı. Kararnameyle günübirlik kiraya verilen evlerde konaklayanların kimliklerinin kolluk kuvvetlerine bildirilmesi zorunlu hale getirildi.



Düzenleme Denizli'deki otel ve turistik tesis işletmecileri tarafından sevinçle karşılandı. DENTUROD Başkanı Gazi Murat Şen, düzenleme için hükümete teşekkür etti. Düzenlemenin hem güvenlik açısından hem haksız rekabetin önlenmesi açısından çok önemli olduğunu belirten Şen, "Bu değişikliği konaklama sektörü olarak uzun süredir talep ediyor ve yapılmasını bekliyorduk. Kontrolsüz olarak günübirlik kiralanan evler hem güvenlik açısından hem de sektörde haksız rekabet yarattığı için sektör için önemli bir sorundu. Konuya hassasiyetle yaklaşan hükümetimize konaklama sektörü adına teşekkür ediyorum" dedi.







kaynak:hürriyet