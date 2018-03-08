APART OTELDE İRANLI TRANS BİREY, BOĞAZI KESİLMİŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU
Beyoğlu'nda apart otelde, İran uyruklu trans birey, boğazı kesilmiş halde ölü olarak bulundu.
Beyoğlu'ndaki apart otelde İran uyruklu bir kişi boğazı kesilmiş halde ölü olarak bulundu.
KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTILAR
Beyoğlu Tarlabaşı Altın Bakkal Sokakta bulunan 3 katlı bir apart otelin bodrum katında meydana gelen olayda, bir süredir apart otelde kalan İran uyruklu kişinin odasından sabah saatlerinde seslerin geldiğini duyan apart görevlileri içeri girince korkunç bir manzarayla karşılaştı.
BOĞAZI KESİLMİŞ HALDE BULUNDU
Yerde kanlar içerisinde bir kişinin yattığını gören görevliler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede kafasında darp izleri ve boğazımda kesikler olan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin akşam saatlerinde otele geldiği ve İran uyruklu müşteriyle aynı odada kaldığı öğrenildi.
KAÇAN İRANLI KATİL ARANIYOR
Apart yetkililerinin biri transseksüel iki İran uyruklu kişinin aynı odada kaldığını daha sonra bu kişilerden birinin ayrıldığını söylemesi üzerine polis, otelin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından transseksüel olduğu öne sürülen kişiye ait ceset, İstanbul Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Kaynak: haberinburada
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