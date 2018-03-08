Kasap Baba, Cinsel İçerikli Film Bağımlısı Olan Oğlunun Elini Kesti
Son Dakika! Afrin Operasyonunda 48. Gün! Cinderes Teröristlerden Temizlendi
Çavuşoğlu: Terörist Başı Müslim İsveç'te, Nota İle Geçici Tutuklama Talebi İlettik
Özel Güvenlik Sayısı Polisi Geçti
'kocasından Dayak Yiyen Kadınlar Şükretmeli' Fetvasına Soruşturma!
Harekatın Biteceği Tarihi Duyuran Ankara'dan Irak'a Operasyon Sinyali
Spor Toto Süper Ligdde 25. Hafta Hakemleri Belli Oldu
Köşeye Sıkışan Ypg, Türkiye'yi Destekleyen Aşiretler Liderlerini Rehin Aldı
8 Mart Emekçi Kadınlar Günü Kutlu Olsun! İşte Fedakarlığı Görev Edinmiş Kadınlarımızın Hikayeleri
Otomobili Üzerlerine Sürdü! İki Genç Kızın Kıl Payı Ölümden Döndüğü Anlar Kamerada
Üniversitede Kadın Kavgası! Profesör, Yardımcı Doçenti Yakasından Tutup Tartakladı
Duty Free'lerde 55 Milyon Euroluk Yerli Ürün Satıldı
Metrobüs Durağında Kabus! 25 Dakika Boyunca Asansörde Mahsur Kaldı
Hiçbir Zorluk Çalışma Tempolarını Etkilemiyor! İşte Doğu Karadeniz'in Pes Etmeyen Kadınları
Apart Otelde İranlı Trans Birey, Boğazı Kesilmiş Halde Ölü Bulundu
65'lik Bedriye Teyzenin Dramı! Kadınlar Günü'nü Hurda Ve Kağıt Toplayarak Geçiriyor
Çocuklarına Yük Olmak İstemeyen 95'lik Dedenin İntihar Anları Kamerada
Çiftlikbank'a Nitelikli Dolandırıcılıktan Suç Duyurusu Yapıldı
Bim'in Net Karı Belli Oldu! Hasılatı Dudak Uçuklatıyor
Müebbet Hapis Cezası Alan Eski Tribün Lideri, Yurt Dışına Kaçarken Yakalandı

Apart otelde İranlı trans birey, boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

APART OTELDE İRANLI TRANS BİREY, BOĞAZI KESİLMİŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU

Beyoğlu'nda apart otelde, İran uyruklu trans birey, boğazı kesilmiş halde ölü olarak bulundu.

Tarih : 08 Mart 2018, 12:10
Puan Ver : Apart Otelde İranlı Trans Birey, Boğazı Kesilmiş Halde Ölü Bulundu(10/10)6

Beyoğlu'ndaki apart otelde İran uyruklu bir kişi boğazı kesilmiş halde ölü olarak bulundu.

KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTILAR

Beyoğlu Tarlabaşı Altın Bakkal Sokakta bulunan 3 katlı bir apart otelin bodrum katında meydana gelen olayda, bir süredir apart otelde kalan İran uyruklu kişinin odasından sabah saatlerinde seslerin geldiğini duyan apart görevlileri içeri girince korkunç bir manzarayla karşılaştı.

BOĞAZI KESİLMİŞ HALDE BULUNDU

Yerde kanlar içerisinde bir kişinin yattığını gören görevliler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede kafasında darp izleri ve boğazımda kesikler olan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin akşam saatlerinde otele geldiği ve İran uyruklu müşteriyle aynı odada kaldığı öğrenildi.

KAÇAN İRANLI KATİL ARANIYOR

Apart yetkililerinin biri transseksüel iki İran uyruklu kişinin aynı odada kaldığını daha sonra bu kişilerden birinin ayrıldığını söylemesi üzerine polis, otelin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından transseksüel olduğu öne sürülen kişiye ait ceset, İstanbul Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Apart  Otelde  İranlı  Trans  Birey  Boğazı  Kesilmiş  Halde  Ölü  Bulundu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER