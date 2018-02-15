APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILAN KILIÇDAROĞLU, AMELİYAT OLDU
İdrar yolları sorunu nedeniyle hastaneye kaldırılan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, ameliyat oldu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu idrar yolları sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Kılıçdaroğlu burada ameliyat oldu.
CHP'DEN AÇIKLAMA GELDİ
CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, Ankara Acıbadem Hastanesi'nde idrar yolları problemine bağlı olarak bir girişimde bulunulmuştur. Sayın Genel Başkan, gün içerisinde taburcu edilecektir." ifadelerine yer ver verildi.
Kaynak: haberinburada
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