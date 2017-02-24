Medyatik Diyetler Hayatınızı Karartabilir!
Ap Türkiye Raportörü Kati Piri'den Fetö İtirafı
Beşiktaşlı Yöneticiler İddialı: Hedefimiz Final
Büyükanne Maaşlarının Başlama Tarihi Belli Oldu
Türkiye Elçileri İstanbul'da Buluşacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da Konuşuyor
Örümceğin Isırdığı Çocuk 12 Şişe Panzehirle Kurtarıldı
Şehitler Gaziantep'te
'vatanım Sensin'de Okan Yalabık Sürprizi
Başbakan Yıldırım Açıkladı... Araçlara Kara Kutu Geliyor
Sgk'dan 1,5 Milyon İşsize Müjde
Beşiktaş'ın Uefa Avrupa Ligi'ndeki Rakibi Belli Oldu
Musul Uluslararası Havalimanı Deaş'tan Geri Alındı
Kredi İsteyenlere Müjde! Haftaya Başlıyor...
Migren Aşısı Üzerinde Çalışılıyor!
İtalyanlar Açıkladı! Son 16 Turunda Beşiktaş...
Halit Ergenç İçin Arjantin'in Brad Pitt'i Diyorlar
Dikkat! Meteoroloji'den Marmara İçin Önemli Uyarı
Başbakan Binali Yıldırım'dan Açıklamalar
El Bab'da 2 Asker Şehit Oldu, 3 Asker Yaralandı

ap türkiye raportörü kati piri'den fetö itirafı

AP TÜRKİYE RAPORTÖRÜ KATİ PİRİ'DEN FETÖ İTİRAFI

AP Türkiye raportörü Kati Piri, AP'nin Türkiye ile müzakereleri dondurma kararının alınmasında FETÖ'ye yakın lobi şirketlerinin etkili olduğunu söyledi.

Tarih : 24 Şubat 2017, 17:26
Puan Ver : Ap Türkiye Raportörü Kati Piri'den Fetö İtirafı(7/10)9


Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Kati Piri'nin, Türkiye'nin AB üyeliği konusunda FETÖ'ye yakın lobi kuruluşlarının olumsuz etkisinin olduğunu söylediği öğrenildi.



Türkiye karşıtı açıklamalarıyla bilinen Kati Piri, TBMM'deki bazı komisyon başkanları ile görüştü. Bu görüşmelerde Avrupa Parlamentosunun kasım ayında aldığı Türkiye ile üyelik müzakerelerinin dondurulmasının kararının arkasında FETÖ'nün olduğu tespiti yapıldı.



AP Türkiye raportörü Piri'nin görüşmelerde bu kararın alınmasında FETÖ'nün etkili olduğunu itiraf ettiği öğrenildi.



Piri'nin Türkiye'nin üyelik müzakerelerinin dondurulması kararında Türkiye'deki insan hakları ihlalleri, tutuklu gazeteciler ve OHAL uygulamalarını gerekçe göstererek, "Türkiye ile AB ilişkilerinde gelinen noktayı sadece AP'ye yüklemeyin. Avrupa Parlamentosu nezdinde Gülen cemaatinin büyük bir lobi faaliyeti var. Bu kararın alınmasında sizin düşmanlarınızın etkisi oldu. Örneğin, TUSKON ve Zaman gazetesinin temsilcileri sürekli AP'de lobi yaptı" dediği öğrenildi.



 



kaynak:ahaber








Etiketler: Ap  Türkiye  Raportörü  Kati  Piri  Den  Fetö  İtirafı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER