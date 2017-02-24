

Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Kati Piri'nin, Türkiye'nin AB üyeliği konusunda FETÖ'ye yakın lobi kuruluşlarının olumsuz etkisinin olduğunu söylediği öğrenildi.







Türkiye karşıtı açıklamalarıyla bilinen Kati Piri, TBMM'deki bazı komisyon başkanları ile görüştü. Bu görüşmelerde Avrupa Parlamentosunun kasım ayında aldığı Türkiye ile üyelik müzakerelerinin dondurulmasının kararının arkasında FETÖ'nün olduğu tespiti yapıldı.







AP Türkiye raportörü Piri'nin görüşmelerde bu kararın alınmasında FETÖ'nün etkili olduğunu itiraf ettiği öğrenildi.







Piri'nin Türkiye'nin üyelik müzakerelerinin dondurulması kararında Türkiye'deki insan hakları ihlalleri, tutuklu gazeteciler ve OHAL uygulamalarını gerekçe göstererek, "Türkiye ile AB ilişkilerinde gelinen noktayı sadece AP'ye yüklemeyin. Avrupa Parlamentosu nezdinde Gülen cemaatinin büyük bir lobi faaliyeti var. Bu kararın alınmasında sizin düşmanlarınızın etkisi oldu. Örneğin, TUSKON ve Zaman gazetesinin temsilcileri sürekli AP'de lobi yaptı" dediği öğrenildi.







kaynak:ahaber