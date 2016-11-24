

Tavsiye niteliğinde olan ve yaptırımı bulunmayan oylamada, 37'ye karşı 479 “evet” oyu kullanıldı.



Avrupa Parlamentosu'ndaki Hristiyan Demokratlar, Sosyal Demokratlar, Yeşiller ve Liberaller grupları, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin dondurulmasını öngören ortak metne son halini vermişti.



Metinde AB Komisyonu, Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'ye ilişkin hazırladığı raporlara ve Avrupa Birliği İnsan Hakları Sözleşmesi'ne dikkat çekilerek Türkiye'deki antidemokratik uygulamalar nedeniyle AB'nin Türkiye ile yürüttüğü üyelik müzakelerini “geçici olarak dondurması” istendi.



Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyesi ve Avrupa Birliği'ne aday ülke olduğu belirtilen metinde Avrupa Birliği ve Avrupa Parlamentosu'nun 15 Temmuz'daki başarısızlığa uğrayan darbe girişimini kınadığı, Türk makamlarının sorumlulara ilişkin başlattığı soruşturmaları da meşru olarak kabul ettiği vurgulandı.







kaynak:sözcü