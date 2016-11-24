

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Martin Schulz, AP başkanlığı için üçüncü kez aday olmayacağını, bunun yerine gelecek yıl Almanya Federal Meclisi seçimlerine katılacağını açıkladı.







Schulz, AP'de düzenlediği basın toplantısıyla aldığı kararı duyurdu. Son aylarda geleceğiyle ilgili çok fazla spekülasyon yapıldığını söyleyen Schulz, "Kararımı verdim, AP başkanlığı için üçüncü dönem aday olmayacağım. Gelecek yıl Almanya Federal Meclisi seçimlerine partim adına katılacağım." dedi.







Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) üyesi olan Schulz, dışişleri bakanlığı ya da Başbakanlık için mi yarışacağına dair bilgi vermedi.







kaynak:milliyet