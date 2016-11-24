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ap başkanı schulz'dan flaş karar

AP BAŞKANI SCHULZ'DAN FLAŞ KARAR

AP Başkanı Schulz, Almanya'da siyaset yapacak. AP Başkanı Schulz, "Kararımı verdim, AP başkanlığı için üçüncü dönem aday olmayacağım. Gelecek yıl Almanya Federal Meclisi seçimlerine partim adına katılacağım "dedi.

Tarih : 24 Kasım 2016, 16:50
Puan Ver : Ap Başkanı Schulz'dan Flaş Karar(7/10)4


Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Martin Schulz, AP  başkanlığı için üçüncü kez aday olmayacağını, bunun yerine gelecek yıl Almanya  Federal Meclisi seçimlerine katılacağını açıkladı.



Schulz, AP'de düzenlediği basın toplantısıyla aldığı kararı duyurdu.  Son aylarda geleceğiyle ilgili çok fazla spekülasyon yapıldığını söyleyen Schulz,  "Kararımı verdim, AP başkanlığı için üçüncü dönem aday olmayacağım. Gelecek yıl  Almanya Federal Meclisi seçimlerine partim adına katılacağım." dedi.



Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) üyesi olan Schulz, dışişleri  bakanlığı ya da Başbakanlık için mi yarışacağına dair bilgi vermedi.



 



kaynak:milliyet








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