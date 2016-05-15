

Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Doğan, "40 ve 50 yaşlarında tansiyonu yüksek, doğuştan kalp kapağı bozukluğu veya aort duvarında yapısal bozukluk olan insanlarda görülebilen bir tablodur." dedi.







Medicana Sivas Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kasım Doğan, aort damarı yırtılmasının genellikle 40-50 yaşlarında tansiyonu yüksek, doğuştan aort kalp kapağı bozukluğu veya aort duvarında yapısal bozukluk olan insanlarda görülebilen bir tablo olduğunu bildirdi.







Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, sanatçı Oya Aydoğan'ın yemek yerken aort damarının yırtılmasının, aort damarının nasıl ve neden yırtılabileceği konusunu gündeme getirdiğini belirtti.







Erken tanının önemi kadar cerrahi müdahale ve sonraki sürecin de önemli olduğunu aktaran Doğan, şunları kaydetti:







"Genellikle 40 ve 50 yaşlarında tansiyonu yüksek, doğuştan aort kalp kapağı bozukluğu veya aort duvarında yapısal bozukluk olan insanlarda görülebilen bir tablodur. Çok şiddetli göğüs ağrısıyla başlar. Göğüs ağrısı daha çok yırtılır tarzda ve sırta doğru yayılır. Böyle bir durumda hastalar hastaneye başvurmak zorunda kalırlar.